Daniłow: Putin wyczerpał swój limit czasu

W 411. dni wojny Rosji z Ukrainą, przedstawiciele władz w Kijowie nie zmieniają zdania nt. możliwych negocjacji z Kremlem. – Czas nie gra po stronie Rosji, czas działa dla tych, którzy podejmują właściwe decyzje i nie cofają się – powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. Jego zdaniem "całe to gadanie o grze na czas po stronie wroga jest bezwartościowe".

– Putin wyczerpał swój limit czasu. Tego, do czego przygotowywał się przez 20 lat i co zawiodło na starcie, nie da się naprawić w rok, czy dwa, czy trzy – napisał Daniłow. Jego zdaniem "Putin popełnił błąd w najważniejszej decyzji swojego życia – ataku na Ukrainę, po którym z piedestału najpotężniejszego człowieka na świecie przeszedł do statusu podejrzanego przestępcy w Trybunale Haskim".

Nowy plan Putina. Ma się rozpocząć już w kwietniu

Tymczasem jak twierdzi Kijów, Rosjanie szykują przymusową ewakuację mieszkańców z okupowanych terenów ukraińskich na Krym. Na okupowanych terenach obwodu zaporoskiego i chersońskiego Rosjanie zintensyfikowali przygotowania do ewakuacji ludności cywilnej. Mieszkańcy mają zostać przewiezieni na teren okupowanego Krymu – podaje Sztab Generalny ukraińskiej armii.

Jak podają ukraińskie służby, wśród mieszkańców Melitopola i Skadowska Rosjanie przeprowadzają ankietę dotyczące ewentualnej ewakuacji. W badaniu odnotowywane jest czy mieszkaniec ma rosyjski paszport, gdzie dokładnie mieszka i jaki jest jego poziom wykształcenia.

Akcja przymusowej ewakuacji ma – według niepotwierdzonych informacji – rozpocząć się pod koniec miesiąca, jednak już teraz z obwodów zaporoskiego i chersońskiego wyruszają autobusy z osobami chętnymi do wyjazdu.

Kontrofensywa. Kiedy i gdzie uderzą Ukraińcy?

– Ukraińska kontrofensywa mająca na celu odzyskanie terytoriów utraconych w wyniku wojny może rozpocząć się w nadchodzących tygodniach – powiedziała na początku kwietnia stała przedstawiciel USA przy NATO Julianne Smith.

Według nieoficjalnych doniesień mediów plan działań wojennych został przygotowany przez ukraińskie dowództwo w porozumieniu z amerykańskimi generałami, prowadzącymi ćwiczenia dowódczo-sztabowe w niemieckiej bazie Ramstein.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wielokrotnie powtarzał, że Ukraina zamierza odzyskać Krym. W poniedziałek mówił o przygotowaniach do kontrofensywy. – Rosjanie mają jeszcze czas, aby stamtąd (z terytoriów okupowanych - red.) uciec, inaczej ich zniszczymy – powiedział Zełenski podczas wizyty w obwodzie czernihowskim.

