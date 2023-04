Hazardzista w amoku

Syntetycznie rzecz ujmując, minister spraw zagranicznych przedstawił wizję polityki zagranicznej jednowymiarowej, opartej na tylko jednym scenariuszu rozwoju wypadków, pozbawionej alternatywy i, jak to sam ujął, przywołując Piłsudskiego – licytującej w górę. Inaczej mówiąc: szef MSZ powiedział, że w tych niezwykle trudnych okolicznościach mamy chwycić szablę w rękę, zamknąć mocno oczy i, wywijając nią na prawo i lewo, na oślep rzucić się w wir walki. Jeśli jest to nawet przenośnia przesadzona, to niewiele.