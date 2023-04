Szef MON: Lech Kaczyński nie mylił się w swoich ocenach

Na niedzielę Prawo i Sprawiedliwość zaplanowało formalne obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Rano przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbył się uroczysty apel pamięci. Wieczorem odbędzie się Msza święta w intencji ofiar. Później głos zabierze prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Przed pomnikiem upamiętniającym 96 ofiar katastrofy smoleńskiej kwiaty złożyli m.in. lider partii rządzącej, szef polskiego rządu, marszałek Sejmu oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

twittertwitter

Testament Lecha Kaczyńskiego

– Należy pamiętać o ofiarach katastrofy smoleńskiej, bo stanowiły one elitę naszego kraju. Celem ich podróży, zakończonej tragicznie, było upamiętnienie ofiar ludobójstwa katyńskiego. Lech Kaczyński nie mylił się w swoich ocenach co do zagrożeń, jakie stoją przed Polską i światem – powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Minister obrony narodowej podkreślił, że obecnie PiS realizuje testament Lecha Kaczyńskiego. – Rozwijamy nasze Siły Zbrojne, zarówno liczebnie, jak i wyposażając je w nowoczesną broń. Przesłanie, które nam zostawił prezydent Lech Kaczyński jest ciągle aktualne. Dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości realizujemy je i wzmacniamy bezpieczeństwo naszej ojczyzny – oznajmił Błaszczak.

Katastrofa smoleńska

10 kwietnia 2023 r. przypadła 13. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginęli prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby, w tym wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych.

Ponieważ w tym roku rocznica katastrofy wypadła w Poniedziałek Wielkanocny, główne obchody rocznicowe z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego zostały przeniesione na 16 kwietnia 2023 r.

Czytaj też:

Prezydent: Lech Kaczyński był moim mistrzemCzytaj też:

Katastrofa smoleńska. Nowacka: Wyjaśnienie już dawno zostało przedstawione