Ziobro ostro o Ochojskiej: Nikczemne zachowanie

– Sytuację można wyobrazić sobie jak najgorzej. Ruch na tej granicy jest bardzo duży – stwierdziła w piątkowym wywiadzie dla Radia Zet europoseł KO Janina Ochojska. Zarzuciła Strażnikom Granicznym, że fałszują dane dot. napływu migrantów.

– Z raportów Grupy Granica, Fundacji Helsińskiej, ludzi, którzy są tam na bieżąco, wynika, że jest tych ludzi o wiele więcej. Część koczuje w lesie, czekając na okazję, by dostać się do Niemiec. Sam fakt, że już ponad 11 tys. osób nielegalnie przeszło przez Polskę i dostało się do Niemiec, świadczy o tym, jak ta granica jest chroniona – powiedziała.

Dalej dziennikarz wrócił głośnych słów Ochojskiej, która oskarżyła leśników o udział w ukrywaniu ciał zmarłych na granicy migrantów. Przypomnijmy, że leśnicy zawiadomili w tej sprawie prokuraturę.

– Jeśli chodzi o groby, to ja rzeczywiście wyraziłam się tak skrótowo. Po prostu mam na myśli to, że być może gdzieś jakieś zwłoki są zakopane – brnęła Ochojska. Dopytywana, czy są na to dowody, europoseł KO przyznała: – Nie, dowodów nie ma.

Ziobro: Nie przeprosiła

Wywiad Janiny Ochojskiej odbił się szerokim echem. Polityk kolejny raz powtórzyła bezpodstawne oskarżenia, a także podważyła sens ochrony granic przed atakiem hybrydowym z Białorusi.

"Kłamała, nie przeprosiła. Złapana na kłamstwie, nie przeprosiła. Przyznała się do kłamstwa, nie przeprosiła. Zachowanie nikczemne, ale jest wierna – Donald Tusk będzie jej bronił…" – komentuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.,

"PS Europosłanka Platformy zapowiada, że po wyborach zlikwidują mur na granicy z Białorusią. Wyborcy PO – przygotujcie swe domostwa, by gościć przybyszy z północnej Afryki. Jeśli PO wygra, przybędą ich masy!" – dodał szef Solidarnej Polski.

