"Pani Ewo, śmiało!". Sasin zwrócił się do Kopacz z apelem

Wicepremier w swoim wpisie odwołuje się do kontrowersyjnej dyrektywy metanowej. To kolejny raz, gdy Sasin pochyla się nad tą kwestią. Tym razem polityk PiS zaapelował do Ewy Kopacz z PO. Jednocześnie wbił szpilę byłej premier.

"Ewa Kopacz debatuje dziś w Brukseli nad dyrektywą metanową.Ta sama premier, która w minionych latach bezrefleksyjnie zgadzała się na wszystkie klimatyczne restrykcje, przegrywając za każdym razem interes Polski.Pani Ewo,śmiało!.Dziś możecie zrobić wreszcie coś dobrego dla Polski" – napisał Jacek Sasin w mediach społecznościowych.

Głosowanie nad unijnym rozporządzeniem ws. redukcji metanu zaplanowano w Parlamencie Europejskim na 8 maja.

Uchwała Sejmu

W połowie kwietnia Sejm podjął uchwałę w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym, w której "wyraża zdecydowany sprzeciw wobec projektu rozporządzenia w obecnym kształcie". Za uchwałą głosowało 444 posłów, 5 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Wicepremier Jacek Sasin podkreślał podczas sejmowego wystąpienia, że 70 proc. energii w Polsce jest wytwarzanych z węgla. Polityk wskazywał, że takie są historyczne uwarunkowania naszego kraju, mimo pozyskiwania energii z innych źródeł. – 70 proc. energii w Polsce jest wytwarzane z węgla i tak będzie czy to się komuś podoba czy nie, tak będzie jeszcze przez najbliższe co najmniej 25 lat – mówił.

O czym mówi uchwała?

W uchwale czytamy, że procedowany na forum Unii Europejskiej projekt "niesie za sobą wiele poważnych zagrożeń, zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak i dla polskiego społeczeństwa".

Posłowie wskazują, że "konieczne jest dostosowanie projektu rozporządzenia do realnych możliwości adaptacyjnych wynikających ze specyficznej sytuacji naszego kraju".

Zdaniem posłów, "przepisy projektu w proponowanym kształcie, nakładające nieracjonalne i niezgodne z dostępną wiedzą technologiczną oraz ekonomiczną nadmierne wymogi dotyczące emisji metanu z kopalni węgla kamiennego, doprowadzą do kryzysu społeczno-ekonomicznego w branży górniczej, co oznacza ryzyko utraty miejsca pracy dla setek tysięcy pracowników".

W uchwale podkreślono, że przyjęcie rozporządzenia w obecnie proponowanym brzmieniu zniweczy Umowę Społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, która określa tempo odejścia od węgla w Polsce.

"Zamknięcie kopalń węgla doprowadzi do uzależnienia Polski od węgla importowanego i wzrostu zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego, co w obliczu trwających działań wojennych spowodowanych agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, jest niedopuszczalne" – czytamy także.

