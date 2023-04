Polacy mówią "nie" pomysłom UE ws. aut spalinowych, lasów oraz gotówki

Badanie przeprowadziła pracownia PBS. Wynika z niego, że większość Polaków nie chce zakazu rejestracji samochodów spalinowych po roku 2035. Przeciw temu pomysłowi opowiada się w sumie 67 proc. ankietowanych – 46 proc. jest do takiego zdania przekonanych zdecydowanie. Pomysł popiera nieco ponad jedna czwarta (28 proc.) pytanych.

Jak zaznacza Centrum, "zdecydowany sprzeciw wobec planowanego zakazu rejestracji wymyka się tradycyjnym podziałom społecznym w Polsce". "Sceptyczni są zarówno mieszkańcy wsi (74 proc.), małych miast (71 proc.), średnich ośrodków (66 proc.), jak i metropolii powyżej 500 tys. mieszkańców (56 proc.). Sprzeciw wobec nowych przepisów wyraża 60 proc. ankietowanych z wyższym wykształceniem, 68 proc. ze średnim oraz większość osób z wykształceniem zawodowym i podstawowym (po 71 proc.)" – czytamy.

Lasy powinny zostać w kompetencjach kraju członkowskiego

Centrum Badań Polityki Europejskiej SWWS zbadało także opinie Polaków o propozycji przeniesienia gospodarki leśnej z obszaru wyłącznych kompetencji państw członkowskich do obszaru wspólnej polityki Unii Europejskiej. Ponad połowa ankietowanych (57 proc.) sprzeciwia się takiej zmianie, a popiera ją jedna trzecia (34 proc.) badanych. Przeciwnicy przeniesienia kompetencji dotyczących gospodarki leśnej na poziom unijny przeważają w każdej z badanych grup wiekowych oraz niezależnie od podziału na wykształcenie.

Ankietowani zostali zapytani także o dwie propozycje przedstawione przez organizację pozarządową C40, w skład której wchodzi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W swoim raporcie zaproponowała ona ograniczenie spożycia mięsa do 16 kg rocznie na osobę oraz ograniczenie zakupu odzieży do ośmiu nowych sztuk rocznie na osobę.

"Co piąty badany zgadza się z propozycją, wystosowaną przez organizację pozarządową C40, dotyczącą ograniczenia spożycia mięsa do 16 kg rocznie (21 proc.), Planom ograniczenia spożycia mięsa przeciwnych jest ponad trzy czwarte badanych (76 proc.), a popiera je co piąty (21 proc.). Tylko 23 proc. respondentów zgadza się zaś z propozycją C40 dotyczącą ograniczenia zakupu nowych ubrań. Sceptycyzm wyraża 73 proc. badanych, a pozostałe 3 proc. nie ma zdania" – wskazuje CBPE.

Polacy chcą mieć dostęp do gotówki

Z badania wynika także, że powszechny sprzeciw budzi propozycja likwidacji obrotu gotówkowego i przejścia wyłącznie na transakcje bezgotówkowe. Na zakaz płatności gotówką nie zgadza się aż 81 proc. pytanych., a negatywne nastawienie wyrażali zarówno mężczyźni jak i kobiety. Za propozycją opowiedziało się 17 proc. ankietowanych.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie CBPE przez PBS Sp. z.o.o. przy zastosowaniu ilościowej metody zbierania danych techniką CATI. Próba objęła 1000 dobranych losowo respondentów.

