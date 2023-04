Zełenski rozmawiał z Xi Jinpingiem. Jest reakcja USA

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. To pierwsza rozmowa między Xi a Zełenskim od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która trwa od 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

"Odbyłem długą i znaczącą rozmowę telefoniczną z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem. Wierzę, że ta rozmowa, jak również powołanie ambasadora Ukrainy w Chinach, da potężny impuls do rozwoju naszych stosunków dwustronnych" – napisał Zełenski w środę na Twitterze.

Reakcja Waszyngtonu

Na rozmowę obu przywódców zdążył już zareagować Kreml. Również Stany Zjednoczone wydały w tej sprawie oświadczenie.

Jak powiedział John Kirby, Biały Dom z zadowoleniem przyjął wiadomość o rozmowie Zełenskiego z Xi, ale wyraża ostrożność w kwestii jej wpływu na trwający na Ukrainie konflikt.

– Cieszymy się z wiadomości, że doszło do rozmowy telefonicznej między prezydentem Xi a prezydentem Zełenskim. Uważamy, że to dobrze. Od dłuższego czasu mówiliśmy, że ważne jest, aby prezydent Xi i urzędnicy ChRL uwzględnili ukraiński punkt widzenia na tę nielegalną i niesprowokowaną inwazję Rosji – powiedział dziennikarzom John Kirby, koordynator ds. komunikacji strategicznej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

– Czy doprowadzi to do jakiegoś znaczącego ruchu pokojowego, planu lub konkretnej propozycji? Nie sądzę, żebyśmy to teraz wiedzieli – dodał Kirby.

Zapytany, czy Chiny mogą pomóc wynegocjować porozumienie pokojowe, Kirby powtórzył, że musi to odbyć się na warunkach Ukrainy, mówiąc, że porozumienie nie będzie "trwałe ani wiarygodne, jeśli Ukraińcy i prezydent Zełenski osobiście nie włączą się w jego tworzenie i nie poprą go”.

Czytaj też:

Biały Dom: USA popierają przystąpienie Ukrainy do NATO, ale jest warunekCzytaj też:

USA wskazały palcem kraj, który "powtarza rosyjską i chińską propagandę" na temat wojny