Według danych Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji (SWR), wśród amerykańskich elit rośnie niezadowolenie z Zełenskiego, a "głosy tych, którzy kwestionują sens wysyłania miliardów dolarów pomocy wojskowej do Kijowa, stają się coraz głośniejsze" zarówno w Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej.

"Zełenski podejmuje lekkomyślne kroki, które grożą eskalacją napięć daleko poza Ukrainą. Jego gorączkowe działania wynikają z faktu, że jest zainteresowany głównie utrzymaniem władzy w sytuacji, gdy jego kadencja prezydencka wygasła 20 maja" – czytamy w raporcie wywiadu, cytowanym przez rosyjską agencję TASS.



SWR twierdzi, że Waszyngton rozważa opcje zastąpienia ukraińskiego przywódcy "kimś, kto jest bardziej zarządzalny, mniej skorumpowany i pasowałby wszystkim zachodnim sojusznikom Ukrainy".

Awakow za Zełenskiego? Rosyjski wywiad twierdzi, że tego chcą USA

Rosjanie przekonują, że administracja USA poleciła stworzenie scenariusza, w którym do władzy na Ukrainie doszedłby Arsen Awakow, w latach 2014-2021 minister spraw wewnętrznych, wcześniej szef władz obwodowych w Charkowie, deputowany do Rady Najwyższej.

"Kwestia ta jest przedmiotem dyskusji z liderami głównych partii opozycyjnych Ukrainy, Julią Tymoszenko i Petro Poroszenką, a także z wieloma wpływowymi członkami Rady Najwyższej, którzy reprezentują rządzącą partię Sługa Narodu" – podaje TASS.



"Wygląda na to, że podczas gdy Amerykanie szukają czarnego kota w ciemnym pokoju, czyli zdrowego na umyśle polityka w postmajdanowym ukraińskim kierownictwie, Ukraina powoli, ale nieuchronnie zamienia się w czarną dziurę Europy. Jedyna prawdziwa podstawa do rozmów pozostaje niezmienna, ponieważ była wielokrotnie wyjaśniana przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Jedyne pytanie brzmi, czy będzie jakiś temat do rozmów" – pisze w raporcie rosyjski wywiad.



Po ataku Sił Zbrojnych Ukrainy na obwód kurski Putin oświadczył, że żadnych rozmów pokojowych z Kijowem nie będzie, ponieważ siły ukraińskie atakują rosyjskich cywilów.

