Matura z języka polskiego. Jaki temat wybrałby minister Czarnek?

W czwartek tegoroczni maturzyści przystąpili do pierwszego egzaminu. Absolwenci czteroletniego liceum ogólnokształcącego przystępują do egzaminu w formule 2023, natomiast absolwenci czteroletniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych zdają go w formule 2015.

Do matury przystępuje ponad 272 tys. uczniów. Jest wśród nich ponad 158 tys. absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz 114 tys. absolwentów czteroletniego technikum i branżowej szkoły II stopnia.

Temat wypracowania z języka polskiego

Podczas czwartkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego maturzyści musieli wykazać się wiedzą na temat "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego albo poezji autorstwa Ewy Lipskiej.

Pierwszy z tematów wypracowania w ramach tzw. starej matury to: "Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka", zaś drugi brzmiał: "Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń".

– Trudne jest to, czego nie umiemy, więc każdy pewnie będzie oceniał te tematy inaczej. "Pan Tadeusz" czy "Przedwiośnie" to lektury, które pewnie większość maturzystów zna, więc mogła się do nich przygotować – powiedział w rozmowie z portalem Interia.pl minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek. – Mając do wyboru "Przedwiośnie" i "Pana Tadeusza", postawiłbym raczej na Mickiewicza, choć myślę, że i z "Przedwiośniem" dałbym sobie radę – dodał.

– Bardzo się cieszę, że w tym roku rozpoczęcie matur przebiegło o czasie, sprawnie i bez komplikacji. W poprzednich latach zdarzały się informacje, które opóźniały rozpoczęcie matur, były też przypadki wycieku tematów. Cieszę się, że tego wszystkiego udało się w tym roku uniknąć. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili – stwierdził minister Czarnek.

