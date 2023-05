Piontkowski: Wymagania wobec maturzystów obniżyliśmy o około 30 proc.

Na antenie radiowej Jedynki wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski zaznaczył, że wymagania podczas tegorocznych matur będą mniejsze niż zakłada podstawa programowa. Do egzaminu dojrzałości w czwartek przystąpiło ponad 270 tys. uczniów.

Dwa warianty egzaminu

Absolwenci czteroletnich liceów będą pisać nowy egzamin, a osoby, które uczęszczały do trzyletnich szkół ponadpodstawowych napiszą maturę według standardów obowiązujących w 2015 roku. Dziennikarz zapytał wiceministra o to, który z tych wariantów jest łatwiejszy.

– Duża część pytań w jednej i drugiej formule będzie się powtarzała, chcieliśmy doprowadzić do tego, aby egzaminy były porównywalne, bo przecież absolwenci obu formuł będą się ubiegali o miejsce na studiach – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Gospodarz programu zapytał swojego gościa także o nowe kryteria oceny matur z języka polskiego. Wiceminister odpowiedział, że egzaminatorzy będą sprawdzać między innymi jakość argumentacji, zgodność pracy z tematem, poprawność stylistyczną, ortograficzną i językową.

– Chodziło o to, by sprawdzić zarówno część pisemną, jak i ustną, w taki sposób, by było to sprawdzenie rzetelne, odpowiadające wiedzy i umiejętnościom uczniów. Co roku egzaminatorzy otrzymują poradniki i informatory, jak sprawdzać arkusze maturalne z każdego przedmiotu – wyjaśnił Piontkowski.

Obniżone wymagania

Dziennikarz wspomniał o tym, ze w tym roku maturalne kryteria zostały obniżone – uczniowie mogą np. popełnić więcej błędów językowych – i zapytał gościa, z czego wynika taka decyzja resortu edukacji i nauki.

– Uczniowie przez jakiś czas pracowali w trybie zdalnym, nie mieli bezpośredniego kontaktu ze swoimi nauczycielami, na całym świecie doprowadziło to statystycznie do obniżenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Stąd zamiast sięgania do zakresu wiedzy, który jest w podstawie programowej, jest to sięgnięcie do wymagań, które są ograniczone o 20-30 proc.– odpowiedział wiceminister.

W czwartek maturzyści piszą egzamin z języka polskiego, w piątek zaś – z angielskiego. W poniedziałek przystąpią do matury z matematyki. W tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dodatkowe zabezpieczenia przed przeciekami.

