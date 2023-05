Czekaj, Piotrek… Muszę pomyśleć… Dzisiaj co jest? Wtorek?

Tak.

To wczoraj coś znowu podpisywałem, chyba trzecie… nie, moment… Czwarte może rozporządzenie? No pogubiłem się.

Dobra, nieważne które. Ale co w nim było?

No właśnie też nie mogę skojarzyć. Niech pomyślę. Podaj no mi ten notes, jak sobie rozrysuję, to mi łatwiej będzie. Dzięki. No więc najpierw zakazałem, potem zezwoliłem, ale tylko na wjazd, potem zezwoliłem, ale… No nie, pomerdało mi się już całkiem.

Dobra, ja na razie polecę standardowym przekazem, że pomagamy Ukrainie, ale polscy rolnicy też są ważni, takie tam blebleble, a ty sprawdź i mi napisz.

Tylko że u mnie to pani Bożenka ogarnia, a ona akurat jest na urlopie…