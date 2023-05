Ziobro: Dla mnie to jest absurdalne

W październiku 2019 roku Krystian O., jadąc z prędkością ponad 130 km/h w terenie zabudowanym śmiertelnie potrącił na pasach mężczyznę. Śmierci cudem uniknęła jego żona i trzyletnie dziecko. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Sokratesa w Warszawie. Sprawa zbulwersowała opinię publiczną i rozpętała dyskusję na temat surowości kar dla kierowców.

Pod koniec 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Krystiana O. na 7 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie wypadku. Ponadto nałożono na niego 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów

W ostatnich daniach sprawa ponownie stała się głośna za sprawą ujawnienia uzasadnienia obniżającego karę dla Krystiana O. Przypomnijmy, że w marcu 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie obniżył karę więzienia do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Teraz na jaw wyszło uzasadnienie tej decyzji.

Osobliwe uzasadnienie

Serwis brd24.pl cytuje uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego. Dziennikarz "Do Rzeczy" i zarazem naczelny brd24, pisze, że "odjęcie czterech miesięcy odsiadki nie byłoby możliwe, gdyby nie przypisanie ofierze części winy. To, jak winę w zachowaniu Adama G. znalazł sąd, jest co najmniej kontrowersyjne. Pokazuje bowiem, że w zasadzie każdemu pieszemu zabitemu przez kierowcę na »zebrze« można przypisać część winy".

Zboralski wskazuje, że Sąd Apelacyjny posłużył się "dwoma kontrowersyjnymi argumentami, by dowieść, że ofiara wypadku powinna była zobaczyć auto mknące blisko 140 km/h".

Sąd Apelacyjny wskazał, że uwagę pieszego powinien zwrócić... jaskrawy kolor BMW. „Miał więc wówczas możliwość zauważenia, zbliżającego się w jego kierunku samochodu kierowanego przez oskarżonego, wyróżniającego się nie tylko bardzo agresywnym stylem jazdy ale i jaskrawym kolorem” – wskazano w uzasadnieniu, które cytuje brd24.pl.

Co więcej, Są Apelacyjny uznał, że mężczyzna mógł wcześniej zdać sobie sprawę z pędzącego w jego stronę BMW, gdyż - jak wskazał jeden ze świadków - słychać było... ryczący silnik pojazdu.

Reaguje Ziobro

O sprawę uzasadnienia obniżenia wyroku dla Krystiana O. był pytany minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jak powiedział, jest dla niego absurdem, kiedy sąd próbuje obarczyć częścią winy poszkodowanego.

– Nie można winić osób, które w sposób zgodny z prawem poruszają się na drogach, przechodzą przez jezdnie w dozwolonym miejscu i ktoś ich rozjeżdża. To jest absolutnie skandaliczne uzasadnienie, nie zgadzam się z nim. Kasacja od tego wyroku jest jak najbardziej uzasadniona – powiedział w rozmowie z Polsatem News.

