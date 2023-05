Ziobro do Morawieckiego: Pokażmy charakter. Razem nam się uda

Premier Mateusz Morawiecki był pytany w Polsat News o to, jak podchodzi do reformy sądownictwa. Szef rządu, nawiązując do środowiska Zbigniewa Ziobry ocenił, że "nie wyszła im ta reforma sądownictwa za bardzo".

– Bardzo mocno staram się dopingować ministra sprawiedliwości, aby robił wszystko to, co w jego mocy, żeby jeszcze przed wyborami skrócić czas postępowań przed sądami i usprawnić sądy, zmniejszyć koszty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – mówił Morawiecki. Ocenił, że może przez "ostatnich parę miesięcy jeszcze coś uda się tutaj naprawić".

To kolejny zgrzyt na linii Ziobro-Morawiecki. Ostatnio tematem sporu szefa rządu i prezesa Suwerennej Polski była też kwestia pakietu Fit for 55 i tego, czy Polska musiała się na niego zgadzać.

Mocna odpowiedź ministra

We wtorek do zarzutów premiera dot. sądów odniósł się minister sprawiedliwości. "Pełna zgoda, że reforma sądownictwa nie wyszła w pełni tak jak wspólnie chcieliśmy. Tyle że – przypomnę – najpierw zablokowały ją weta prezydenta. A potem unijny szantaż, którym od lat tłumaczy Pan brak swojej zgody na dalszą reformę sądownictwa. Apel do mnie o podjęcie zmian w sądownictwie przyjmuję w dobrej wierze. Dlatego przesyłam Panu raz jeszcze pakiet moich reform sądownictwa, gotowych do uchwalenia od przeszło 4 lat" – poinformował Zbigniew Ziobro. Do wpisu dołączył fotografię dokumentów.

"Cieszę się, że wreszcie przyjął Pan do wiadomości, że szantaż pieniędzmi z KPO służy do blokowania zmian w sądownictwie. Od początku przed tym Pana przestrzegałem. Podobnie jak przed warunkowością i FitFor55. Uległość wobec Unii to m. in. dalsza degrengolada w sądownictwie, brak obiecanych pieniędzy i ograniczanie polskiej suwerenności. Pokażmy charakter i wreszcie przeprowadźmy gotowe od dawna projekty. W pełni zgadzam się również, że nasze zwycięstwo jest „150 razy ważniejsze niż Pańskie samopoczucie”, dodam również – moje. Teraz mamy ostatnią szansę, by to wszystko naprawić. Razem nam się uda. Bo tylko prawdziwie Zjednoczona Prawica przyniesie Polsce zwycięstwo" – podkreśla prokurator generalny.

"Te zmiany łamią Konstytucję"

Dalej prezes SP zaapelował, aby szef rządu wycofał się z noweli ustawy o SN. Przypomnijmy, że jest ona elementem umowy Warszawy z Brukselą, a jej wdrożenie ma pozwolić na wypłatę środków z KPO. Jednak prezydenta Andrzej Duda zdecydował, ze najpierw jej zgodność z konstytucją ma zbadać Trybunał Konstytucyjny. Jak na razie TK nie zajął się nowelą. "Jednocześnie proszę, by wycofał się Pan ze zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym napisanych we współpracy z Brukselą. Już nie tylko Suwerenna Polska, ale nawet Prezydent RP, uważają, że zmiany te łamią polską Konstytucję. A do tego zamiast przyśpieszyć, spowolnią postępowania" – pisze Zbigniew Ziobro.

