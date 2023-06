Jastrzębowski: Lex Draka

Sejm uchwalił, a prezydent podpisał ustawę, ale chyba nikt, normalnie nikt nie wiedział, że to jest ustawa „lex Tusk”. Stop. Po uważnym i osobistym przeczytaniu ustawy słowo po słowie z przecinkami autorytatywnie stwierdzam, że nic tam nie ma o Tusku, a nawet słowo „Tusk” nie pada, serio. Stop. Nazwa ustawy jest przydługa, ale chodzi w niej o badanie wpływów rosyjskich w Polsce, więc mieszanie do tego Tuska może być odczytywane jako jakaś okropna sugestia, co z obowiązującym domniemaniem niewinności nie licuje! Stop.