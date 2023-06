"Tego chce świat". Ambasador USA w Chinach: Mam nadzieję, że Pekin dokona właściwego wyboru

Ambasador USA w Chinach Nicholas Burns wyraził w środę nadzieję, że Chiny dokonają "właściwego wyboru” w kwestii konfliktu na Ukrainie, nakłaniając Rosję do zakończenia działań wojennych.

– Mamy wielką nadzieję, że [Chiny - przyp. red.] dokonają właściwego wyboru, a ten właściwy wybór zmusi Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego, wycofania wojsk i przywrócenia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy – powiedział Burns podczas konferencji prasowej.

– Tego właśnie chce i oczekuje świat. Nie potrafię przewidzieć, co zrobi rząd Chin. Ale to jest to, za czym oczywiście opowiadamy się, a oni znają nasze stanowisko – dodał.

Burns powiedział również, że niedawno spotkał się z chińskim wysłannikiem, który udał się na Ukrainę, Li Hui.

Chiny wobec wojny

Chiny odmówiły potępienia rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz przyłączenia się do apelu o wycofanie wojsk z zaatakowanego terytorium.

Opublikowany na początku tego roku chiński plan pokojowy był de facto niejasno sformułowanym, 12-punktowym stanowiskiem Pekinu w sprawie konfliktu. ChRL zaprezentowała w nim swoją wizję "politycznego rozwiązania” sytuacji na Ukrainie.

Według chińskich władz należy zająć się "uzasadnionymi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa wszystkich krajów” biorących udział w wojnie. Stwierdzono również, że "suwerenność, niezależność i integralność terytorialna” wszystkich krajów muszą być przestrzegane.

Jak informuje CNN, powołując się na informacje od dwóch amerykańskich urzędników, Sekretarz stanu USA Antony Blinken najprawdopodobniej uda się do Chin w nadchodzących tygodniach. Jake Sullivan, doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego, powiedział w niedzielę, że prezydent USA Joe Biden"„w pewnym momencie” spotka się również z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

Czytaj też:

UE chce zmniejszyć zależność od USA i Chin. Wybrano sojusznikaCzytaj też:

"Myślę, że to niefortunne". USA krytykują decyzję Pekinu