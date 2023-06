Nowelizacja ustawy o SN. Jourova: Jej przyjęcie rozwiąże problem

Vera Jourova udzieliła wywiadu dla stacji TVN24, w trakcie którego padły znaczące słowa o wypełnieniu przez Polskę kamienia milowego dotyczącego sądownictwa i zamknięciu jednego ze sporów z Brukselą. Jak powiedziała wiceszefowa KE, wejście w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym powinno "rozwiązać problem" z reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości

Jourova wskazała, że projektu ustawy był "bardzo dokładnie konsultowany z KE".

– Potwierdziliśmy przedstawicielowi polskiej strony, że to może rozwiązać pewne problemy. Nie wszystkie, ale pewne – powiedziała czeska polityk. Dopytywana, czy wejście w życie polskiej ustawy wypełni kamień milowy dotyczący sądownictwa, Jourova odpowiedziała, że tak.

Ustawa o SN

Ustawa zmieniająca sposób funkcjonowania Sądu Najwyższego miała w zamyśle jej autorów odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy. Propozycja autorstwa polityków PiS spotkała się jednak z miażdżącą oceną większości środowisk związanych z prawem, na czele z Krajową Radą Sądownictwa.

Mimo tak negatywnych opinii, projekt przeszedł pełną ścieżkę legislacyjną i ostatecznie trafił a biuro prezydenta. 10 lutego Andrzej Duda podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Kilkanaście dni później kancelaria prezydenta przesłała do TK odpowiedni wniosek. Od tamtego momentu minęły ponad dwa miesiące, a ustawa, która zdaniem rządu ma odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy, nadal nie została rozpatrzona przez trybunał.

Prezydent Duda nie krył swojej irytacji brakiem działań ze strony prezes TK Julii Przyłębskiej.

– Więc niech się Trybunał Konstytucyjny odkłóci, skoro jest wewnętrznie skłócony i weźmie się do roboty, zajmie się tym, co do niego należy – stwierdził w jednym z wywiadów.

TK już kilkukrotnie przekładał termin rozpatrzenia wniosku prezydenta dotyczącego nowelizacji ustawy o SN.

