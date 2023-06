Równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Min. Sprawiedliwości zapowiada

– Chcemy, aby osoby, które jeszcze niedawno były wykluczone z dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mogły mieć realne prawo do rzetelnego i uczciwego postępowania – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas wtorkowej konferencji prasowej, prezentującej rezultaty projektu pt. "Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami".

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa, bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Modelowy sąd

Jednym z najważniejszych rezultatów przedsięwzięcia jest opracowanie Modelu Dostępnego Sądu. Określa on konkretne wymogi, jakie powinien spełniać budynek sądu. Chodzi m.in. o dostosowanie architektoniczne, komunikację wewnątrz budynku, pomieszczenia sanitarne.

– Model Dostępnego Sądu jest narzędziem, które pozwoli skutecznie przystosować polskie sądy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To również ułatwienia dla seniorów, matek z dziećmi czy osób ograniczonych ruchowo. Jest to bardzo dobry standard, który będzie pomocny dla polskiego sądownictwa – wskazał wiceminister Marcin Romanowski.

W ramach projektu w budynkach 35 sądów na terytorium całej Polski prowadzi się prace adaptacyjne i budowlane. Instalowane są urządzenia umożliwiające samodzielne korzystanie z obiektów wymiaru sprawiedliwości przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje wiele inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. W ramach ustawy antyprzemocowej 2.0 zmieniono przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz karnego, które dotyczyły warunków przesłuchań małoletnich oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. Wdrożono przyjazny tryb przesłuchania, przewidziany dla pokrzywdzonych i świadków, u których przesłuchanie w zwykłych warunkach wywołałoby psychiczny dyskomfort. Ponadto, sędziowie orzekający w sprawach karnych zostali zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu psychologii i komunikacji z małoletnimi oraz osobami dotkniętymi zaburzeniami.

