W PiS szykuje się przegrupowanie. Kaczyński podpisał zarządzenie

Członkowie partii będą mogli wskazać władze regionalne podczas wyborów, które odbędą się w terminach 26-27 października, 2-3 listopada oraz 9-10 listopada. Kandydatami będą mogli być członkowie, którzy zapisali się do partii do 31 marca 2024 r. Z kolei do głosowania są uprawnieni ci, którzy do PiS wstąpili do 30 czerwca 2024 r.

Prezes Jarosław Kaczyński wprowadził również pewne obostrzenia w możliwości wzięcia udziału w zjazdach i wyboru członków zarządu. W podpisanym przez niego dokumencie znalazł się zapis mówiący o tym, że udział w wyborach będą mogli wziąć jedynie ci członkowie, którzy na dzień 30 września 2024 roku nie będą mieli zaległości w opłacaniu składek członkowskich. To pokłosie niedawnej decyzji PKW o pozbawieniu PiS 10 mln złotych państwowej subwencji.

Ostatni raz wybory do władz okręgów odbyły się jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19.

Jak podaje Interia, w partii ma być również rozważany pomysł zmiany struktury regionalnej. Obecnie partia jest podzielona na 17 okręgów. Po ewentualnych zmianach miałoby ich być 41.

PiS przekłada kongres

Kongres Prawa i Sprawiedliwości miał się odbyć w sobotę, 28 września w Przysusze (woj. mazowieckie). Wydarzenie miało przynieść nie tylko zmiany w kierownictwie partii, ale także doprowadzić do połączenia PiS z Suwerenną Polską.

Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, z uwagi na sytuację popowodziową w południowo-zachodniej Polsce oraz zaangażowanie parlamentarzystów, działaczy i sympatyków partii w pomoc powodzianom, kierownictwo ugrupowania zdecydowało o przeniesieniu kongresu na dzień 12 października.

Portal Onet opisuje, że sprawa ma drugie dno, a Jarosław Kaczyński podjął decyzję o przeniesieniu kongresu, gdyż planuje osłabić grupę tzw. młodych działaczy.

