Morawiecki o kredycie 2 procent: Ma bezpieczną, stałą stopę procentową

– Chciałbym, żeby młodzi ludzie mogli przeznaczać swoją energię na kształcenie, pracę, życie prywatne, życie zawodowe, a nie na kwestie związane z mieszkaniem, z wysokością rat. Ta wysokość rat jest przede wszystkim dzisiejszym bólem głowy, w momencie jak stopy procentowe poszły do góry – mówił premier na konferencji prasowej w poniedziałek.

– Zdajemy sobie z tego sprawę i zdaliśmy sobie z tego sprawę już na samym początku tego kryzysu inflacyjnego, wdrażając wakacje kredytowe do końca tego roku. Zastanawiamy się zresztą, czy ich nie przedłużyć jeszcze na jakiś okres przyszłego roku – dodał.

Podkreślił, że własne mieszkanie to dla młodych ludzi jedno z najważniejszych marzeń życiowych. – To jest absolutnie oczywiste, dlatego chcemy, aby ten nowy nasz pomysł służył stabilizacji i przewidywalności – oświadczył.

– Nazywamy go bezpiecznym kredytem, dlatego że on ma bezpieczną, stałą stopę procentową, niezależnie od tego, czy urośnie ona ponownie za pięć lat, czy za dziesięć, albo za trzy. Nie wiemy tego, po prostu to jest coś, czego nikt na świecie nie jest w stanie przewidzieć – tłumaczył.

Morawiecki o budowie mieszkań za rządów PO i PiS

Według premiera za rządów PO-PSL budowano rocznie średnio 147 tys. mieszkań, podczas gdy w ostatnim roku rządów Zjednoczonej Prawicy oddanych do użytku mieszkań i domów było 238 tys.

Morawiecki zapowiedział, że po wyborach rząd będzie chciał zwiększyć dostępność gruntów pod budownictwo mieszkaniowe przez alokowanie części gruntów w planach miejscowych samorządów. Jak dodał, dzięki temu zwiększy się również podaż, ponieważ, jego zdaniem, jedną z głównych bolączek całego rynku mieszkaniowego są "wąskie gardła podażowe".

W ocenie premiera program "Bezpieczny kredyt 2 proc." to "scalenie wysiłków państwowych z planami indywidualnymi i z dostępnością mieszkań na rynku".

Ministerstwo Rozwoju i Technologii szacuje, że w ramach programu kredyt 2 proc. nabywanych będzie średnio 30-40 tys. mieszkań rocznie. Liczba udzielonych kredytów w 2023 r. ma wynieść 10 tys., a w 2024 r. osiągnąć wielkość 40 tys.

