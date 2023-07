Ziemkiewicz: Soros urządza świat na modłę oligarchów

Rafał A. Ziemkiewicz zachęca do lektury nowego numeru tygodnika "Do Rzeczy". Co znajdziemy w środku?

– Problem, który zawsze mnie zajmował, poruszamy w tym numerze. To problem ludzi rodzaju George'a Sorosa. Miliarderów, którzy wykupili lewicę. Problem tego, jak ludzie lewicy, wśród których było przecież trochę szczerych wielbicieli sprawiedliwości społecznej mogli uwierzyć, że ci bezduszni, chciwi, pazerni kapitaliści wykładają miliardy na organizacje lewicowe ot tak, bo nagle zakochali się w lewicowym programie i postanowili czynić dobro. Nie przyszło nikomu do głowy, że oni po prostu inwestują, żeby przejąć interes – wskazuje Ziemkiewicz. – W artykule Wojciecha Golonki doskonale opisano cały system imperium Sorosa, za pomocą którego ten Lenin posługujący się pieniędzy zamiast strzałem w potylicę, urządza świat na modłę korzystną dla oligarchów – zachęca publicysta. Na łamach „Do Rzeczy” również: – Chcemy ograniczyć obchodzenie obowiązku szkolnego – mówi Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, w rozmowie z Karolem Gacem. – Słyszy się dziś często, że rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła wszystko. Jednak nie zmieniła podstawowego faktu, że 80 lat temu na Wołyniu najmniej 60 tys. naszych rodaków zostało zamordowanych. Zamordowanych bestialsko: siekierami, nożami, sztachetami, piłami, łopatami. Na nazywanie oprawców bohaterami naszej zgody nie może być nigdy. Dlatego wstrętem napawa zamazywanie przeszłości i klajstrowanie zaszłości – stwierdza Krzysztof Masłoń w artykule “Słowa w krwi skąpane”. – Inwazja na Ukrainę to kolejna odsłona wielowiekowej rosyjskiej ekspansji terytorialnej, maskowanej światłymi hasłami „wyzwolenia”. Najnowsza książka prof. Andrzeja Nowaka pozwala zrozumieć, że rosyjski imperializm to nie tylko podbój sąsiadów, lecz także walka z samą ideą państwa narodowego, tak bliska również wielu zachodnim sercom– zauważa Maciej Pieczyński w tekście “Zrozumieć «Imperium Zła»”.