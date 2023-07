Rezolucja PE. Kuźmiuk: Rosja nie jest tak atakowana, jak państwo polskie

Parlament Europejski prowadził we wtorek debatę poświęconą rocznemu sprawozdaniu nt. praworządności w 2023 r. Według PE, Polski dotyczą "obawy związane z niezależnością sądownictwa" oraz "próby wywierania politycznego wpływu na media".

Europarlament zaapelował również do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) o objęcie jesiennych wyborów parlamentarnych w Polsce misją obserwacyjną. Rezolucja dotyczy zmian w prawie wyborczym oraz komisji do badania wpływów rosyjskich w Polsce. Grupa europosłów przekonywała, że niepokoi ich stan praworządności w naszym kraju. Dokument został zgłoszony przez Europejską Partię Ludową, S&D, frakcję Odnowić Europę, Zielonych i Lewicę.

Kuźmiuk: Rosja nie jest tak atakowana

– Gdyby przejąć się tą rezolucją, to polskie państwo nie ma fundamentów. I za rezolucją o takiej treści głosowali wszyscy europosłowie wywodzący się z opozycji. Wprawdzie trójka europosłów z Polskiego Stronnictwa Ludowego wyjęła karty do głosowania, ale nie opowiedzieli się przeciw, więc można to potraktować jako ciche wsparcie – zauważył europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk, który w czwartek był gościem Polskiego Radia 24.

– Przeciwko Federacji Rosyjskiej było wprawdzie kilka rezolucji, ale Rosja nie jest tak atakowana, jak państwo polskie. Oczywiście, to wynika także z faktu, że inicjatorem tych rezolucji są największe grupy parlamentarne, w tym w szczególności te dwie – Europejska Partia Ludowa i Lewica, w których jest większość tych polskich europosłów, którzy w kraju są w opozycji. Śmiem twierdzić, że gdyby takiej inspiracji ze strony tych europosłów nie było, to ponad wszelką wątpliwość nie byłoby tak wielu rezolucji przeciwko naszemu krajowi – powiedział eurodeputowany PiS.

Czytaj też:

Mosiński: Komisja ds. rosyjskich wpływów będzie działać i zbada powiązaniaCzytaj też:

Ideologiczny dokument UE. Frakcja EKR przeforsowała ważną poprawkę