Czystki w rosyjskiej armii. ISW wskazał, jak wpłyną na walki na froncie

Według analityków z American Institute for the Study of War (ISW), zakłócenia w rosyjskim dowództwie nadzorującym operacje obronne na południu Ukrainy wywołane czystkami prawdopodobnie będą miały natychmiastowy, ale niewielki wpływ na siły rosyjskie.

Sprawa generała Popowa

Nagłe ataki generała dywizji Iwana Popowa na najwyższych dowódców wojskowych i wskazanie problemów z zaopatrzeniem oraz dużych strat "mogą przejściowo podważyć autorytet rosyjskiego dowództwa i kontrolę na tych obszarach, pogorszyć rosyjskie morale, zważywszy na szerokie poparcie generała wśród rosyjskich żołnierzy” – oceniają analitycy w swoim najnowszym raporcie.

Zdaniem ekspertów, dymisja Popowa i doniesienia o skargach na brak rotacji wojsk po raz kolejny potwierdzają słabość rosyjskiej obrony na Ukrainie.

"Skarga Popowa na rosyjskie straty w wyniku ostrzału artyleryjskiego prawdopodobnie wskazuje, że siły rosyjskie potrzebują rotacji i wzmocnień, aby utrzymać swoją obronę w zachodniej części Zaporoża. Brak rezerw w Rosji prawdopodobnie nie pozwolił Gierasimowowi poważnie rozważyć apeli Popowa. A jego dymisja po raz kolejny pokazała, że siły rosyjskie nie mogą rotować sił. Widoczny brak rotacji wojsk na froncie sugeruje, że rosyjskie wojsko będzie musiało polegać na istniejących i już zdegradowanych siłach w przypadku jakiegokolwiek ukraińskiego przełomu" – czytamy w raporcie ISW.

Analitycy spekulują również, że Popow został usunięty w celu ochrony rosyjskiego prezydenta Władimira Putina przed niechcianą krytyką.

"ISW wcześniej zauważyło, że Putin ignorował skargi rosyjskich urzędników przemawiających w imieniu rosyjskiego personelu wojskowego – prawdopodobnie w celu zdystansowania się od rosyjskich niepowodzeń wojskowych. Putin mógł zlecić Gierasimowowi zapobieganie takim kompromitującym sytuacjom i rozwiązywanie ich, zanim one wystąpią” – uważają eksperci.

