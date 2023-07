Sprawa Mariki. Ziobro: Sędziowie nie mogą niszczyć ludzi za ich poglądy

W 2020 r. doszło do małego zamieszania podczas tzw. marszu równości w Poznaniu. Marika próbowała wyszarpać torbę w kolorach tęczy jednej z aktywistek LGBT. W następstwie tych wydarzeń została oskarżona o rozbój i próbę kradzieży torby i skazana na trzy lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Wartość torby, której w końcu nie wyrwała, to około 15 złotych.

Marika już rok spędziła w więzieniu. Jak poinformował instytut Ordo Iuris, sąd za jedną z okoliczności obciążających uznał działalność w Młodzieży Wszechpolskiej.

Do sprawy odniósł się prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który przekazał, że uwzględnił wniosek o przerwę w karze 21-latki. Dziewczyna już wyszła na wolność i obecnie czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawieniu.

Ziobro: Wraca mentalność z czasów komuny

– W tej sprawie zleciłem przygotowanie i skierowanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej. To sytuacja wyjątkowo bulwersująca. Sąd z przyczyn politycznych, ideologicznych pozbawił młodą kobietę wolności. To rzeczy, które w głowie się nie mieszczą – powiedział Zbigniew Ziobro na sobotniej konferencji prasowej w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie. – Sędziowie nie mogą niszczyć ludzi za ich poglądy – podkreślił.

– Po zapoznaniu się z aktami sprawy Mariki, jestem przekonany, że z tej historii trzeba wyciągnąć daleko idące wnioski. Do polskich sądów wraca mentalność z czasów komuny. Z przyczyn politycznych, ideologicznych ludzi zamyka się do więzień – wyjaśnił minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

– 54,3 proc. gwałcicieli w Polsce otrzymuje niższe kary niż Marika, bo dwa lata pozbawienia wolności. Takie są statystyki. W ogóle na trzy lata pozbawienia wolności w Polsce trafia niecałe 0,5 proc. sprawców. I Marika znalazła się w tym niecałym 0,5 proc. przypadków skazanych na ciężkie trzy lata więzienia – zauważył wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

