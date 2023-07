Na drugim brzegu tęczy

Słabą nadzieję daje ta „nutka”, zawsze jednak jakąś… Potencjalnych czytelników interesuje jednak na pewno, czym jest ta współczesna Sodoma i gdzie leży jej imperium. No cóż, ze szczególną uwagą przygląda się Lisicki Ameryce. A tam całkiem niedawno często przywoływany przez niego abp Carlo Maria Viganò potępił… nie, nie Joe Bidena, co byłoby oczywiste, ale przeciwnika aborcji Donalda Trumpa, a to za jego przypochlebianie się, z tęczową flagą w ręku, „republikanom LGBTQ”. Zachowanie to potwierdza – komentuje autor – że „rewolucja tęczowa opanowała niemal całe elity amerykańskie.