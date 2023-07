Kandydat na prezydenta USA: Żydzi są odporni na COVID

W miniony weekend "New York Post" opublikował film, na którym Kennedy mówi, że COVID-19 może być "ukierunkowany etnicznie".

– COVID-19 atakuje nieproporcjonalnie różne rasy. COVID-19 atakuje rasę kaukaską i czarnoskórych. Ludzie, którzy są najbardziej odporni, to aszkenazyjscy Żydzi i Chińczycy – ocenia polityk.

Robert F. Kennedy Jr. chce w najbliższych miesiącach powalczyć z Joe Bidenem o nominację prezydencką Partii Demokratycznej.

Do sprawy odniosła się Krine Jean-Pierre, rzecznik Białego Domu, która w ostrych słowach skrytykowała Kennedy'ego.

- Stwierdzenie, że COVID-19 został genetycznie zaprojektowany, aby oszczędzić Żydów i Chińczyków, jest głęboko obraźliwe i niezwykle groźne. Każdy aspekt tej wypowiedzi jest odzwierciedleniem najbardziej odrażających antysemickich teorii spiskowych w historii i przyczynia się do obecnego, niebezpiecznego wzrostu antysemityzmu – ocenia Jean-Pierre.

Kennedy powołuje się na badania

Sam Kennedy podkreśla w odpowiedzi, że nigdy nie sugerował, że COVID-19 został zaprojektowany, "by oszczędzić Żydów".

Polityk przytoczył też badania z 2021 roku, z których wynika, że Chińczycy, Żydzi Aszkenazyjscy i Finowie są najbardziej odporni na koronawirusa. "Nie wierzę i nigdy nie wierzyłem, że efekt etniczny został celowo zaprojektowany" – podkreśla.

Z ostatnich sondaży wynika, że kandydaturę Kennedy'ego popiera obecnie 15 proc. wyborców Demokratów.

WHO: COVID-19 zabił co najmniej 20 mln ludzi

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w piątek 5 maja koniec światowego stanu zagrożenia koronawirusem.

– Wczoraj Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych spotkał się po raz 15. i zalecił mi ogłoszenie zakończenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Przyjąłem tę radę – poinformował w piątek dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

Szef WHO podkreślił, że COVID-19 nie przestał być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. – W zeszłym tygodniu COVID-19 odbierał życie co trzy minuty – i to tylko zgony, o których wiemy – tłumaczył Ghebreyesus, informując, że według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia COVID-19 zabił co najmniej 20 mln ludzi.

