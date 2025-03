Dzień hipokryzji

Jest trochę dobrze oddanych drobiazgów w scenariuszu miniserii „Dzień zero”. Tak, świat jest pełen ludzi od urodzenia wychowywanych i kształconych tylko w jednym celu: by zaatakować Amerykę. Tak, gdy przychodzą niespokojne dni, zamiast szukać nowych przyjaciół, lepiej trzymać się starych. Tak, większość dziennikarzy to pozytywki – wgrasz odpowiednią melodyjkę, to będą ją odgrywać dopóty, dopóki nie zastąpisz jej inną muzyczką. Ale poza tym wchodzimy do królestwa banału: kraj podzielony na dwie zwalczające się agresywnie połowy nigdy nie będzie zdrowy, lepiej jest współpracować, niż nie współpracować itd. Nie jesteśmy jednak na zajęciach w przedszkolu, lecz w politycznej bajce nakręconej za grube pieniądze.