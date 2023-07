Czy Tusk jeszcze bardziej podniesie ceny mieszkań?

Ale nie, nic z tych rzeczy, ona uporczywie nam towarzyszy, zmuszając wszystkich polskich podatników do współpłacenia za te – nie chcące opuścić umysłów rządzących Polską polityków – fiksacje.

Ostatnia ich odsłona to – jak wiadomo – „bezpieczny kredyt 2 proc”. w ofercie PiS i – a jakże! – „bezpieczny kredyt 0 proc”. w ofercie Platformy. Iluż to znawców przedmiotu i ileż to razy w ciągu ostatnich miesięcy próbowało przekonać obecnego premiera, a także poprzedniego premiera – tego, który ma dziś nieprzepartą ochotę wysadzić obecnego z siodła – że tańszych mieszkań z tego nie będzie, a jeśli ktoś się na tych programach wzbogaci to wyłącznie już dziś i tak niebiedni deweloperzy?