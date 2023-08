"Kościół ubogich” wstrząsany skandalami

W ostatnich miesiącach kolejny cień na powodzenie budowy „ubogiego Kościoła” rzuciły zaaprobowane przez Franciszka decyzje Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. To zgromadzenie podległe bezpośrednio Ojcu Świętemu; nie może podjąć żadnych strategicznych decyzji bez jego wiedzy. Na skutek działań Zakonu w bezpośredniej bliskości Watykanu zadomowi się wkrótce proaborcyjny i progejowski „filantrop” Bill Gates – i prawdopodobnie dobrze na tym zarobi. 10 marca 2023 r. Zakon podpisał porozumienie z firmą deweloperską Fort Partners, decydując się na powierzenie jej renowacji części historycznego Palazzo della Rovere, gdzie Rycerze mają swoją siedzibę. Decyzje potwierdzono w połowie maja. Pałac znajduje się tuż obok bazyliki św. Piotra, przy Via della Conciliazione 33. Po remoncie, który zakończony zostanie w 2025 r., część budynku będzie przez 30 lat leasingowana grupie hotelarskiej Four Seasons. Kontroluje ją właśnie Gates, w dodatku z niemałym udziałem… saudyjskiego księcia Al-Walida ibn Talala.

Skąd taki pomysł? Kierownictwo Zakonu podało, że było zmuszone do przeprowadzenia renowacji pałacu, na co jednak nie miało pieniędzy. W budynku już wcześniej prowadzono hotel, ale mało intratnie.