Sterczewski pyta Giertycha: Zagłosuje pan za legalizacją aborcji?

"Skoro startuje Pan z listy KO, to jeśli zostanie Pan posłem, to jak rozumiem zagłosuje Pan za ustawą legalizującą aborcję do 12. tygodnia, prawda?" – napisał na portalu X poseł Franciszek Sterczewski zwracając się do Romana Giertycha. Nawiązał w ten sposób do słów Donalda Tuska, który zapowiadał, że na listach Platformy Obywatelskiej nie będzie miejsca dla tych, którzy nie poprą legalizacji aborcji do 12 tyg. ciąży.

Giertych przeciwko aborcji

Choć w postawie politycznej Romana Giertycha wiele się zmieniło od czasów, gdy był wicepremierem w rządzie koalicyjnym PiS-u, LPR i Samoobrony, to nie wyrzekł się on całkowicie swego przywiązania do ochrony nienarodzonego życia. Mecenas krytykował przyjętą w 2021 r. uchwałę Platformy Obywatelskiej liberalizującej podejście do przerywania ciąży.

"Uchwała zarządu PO o aborcji jest strasznym błędem. Podobnym błędem było forsowanie przez Ewę Kopacz i Małgorzatę Kidawę-Błońską ustawy o zmianie płci, czy też działania Trzaskowskiego i Rabieja na rzecz uczenia dzieci możliwości zmiany płci. Politycy PO nie wyciągnęli żadnych wniosków ze swoich klęsk" – wskazywał mecenas.

Lis odpowiada Sterczewskiemu

Wpis posła KO spotkał się z reakcją komentujących. Część przychyla się do krytyki pod adresem Giertycha. Inni uważają, że podnoszenie teraz tej kwestii jest niepotrzebne i szkodliwe. Tomasz Lis w odpowiedzi na pytanie Sterczewskiego odpisał, że Giertych "zagłosuje jak będzie chciał", dodając, że ten problem zostawiłby przewodniczącemu partii. Na wpis parlamentarzysty zwróciły uwagę media, co stało się przyczynkiem do dalszej jego krytyki.

"Pan Franek już wylądował w TVP. W kampanii warto jednak myśleć i pracować dla swojej drużyny, a nie dla wroga. Jak dalej będzie rządził PiS, to Pan Franek raczej nie będzie miał problemu z legalnością aborcji nawet do 12 minuty" – napisał w poniedziałek Lis.

Wpis dziennikarza został udostępniony przez Romana Giertycha. Były wicepremier nie odniósł się w inny sposób do pytania Sterczewskiego.

