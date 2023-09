Sienkiewicz o starcie Giertycha: Chodzi o to, żeby dokuczyć Kaczyńskiemu

Poseł KO i kandydat do Sejmu z Krakowa, mówił w TVN24 o trwającej kampanii wyborczej. W Kielcach KO wystawiła mec. Romana Giertycha, co wzbudziło krytykę ze strony bardziej lewicowych wyborców Platformy.

– Prawda jest taka: chodzi o to, żeby Kaczyński przestał uciekać przed prawdą. Chodzi o to, żeby wprost, żeby dokuczyć Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby nie miał poczucia bezkarności, że pojechał do pisowskiego okręgu i tam może sobie spokojnie przyjechać do swoich. Nie, tak jak ucieka przed konfrontacją z Donaldem Tuskiem, tak jak ucieka przed debatą, to chodziło o to, aby nadal nie uciekał, żeby to nie było bezkarne – przekonywał Bartłomiej Sienkiewicz.

"Gdzie byłeś przez ostatni rok?". Lista niewygodnych pytań do Giertycha

We wtorek rano w Szczecinie odbyła konferencja prasowa kandydata PiS do Sejmu, Dariusza Mateckiego (lista PiS). Podczas konferencji, Matecki poinformował, że wyśle listę pytań do mec. Romana Giertycha. Pytania dotyczą ostatniego okresu w życiu mec. Giertycha, jego światopoglądu na sprawy dotyczące aborcji oraz stosunku mecenasa do Rosji i jej koncepcji geostrategicznej, z uwzględnieniem potencjalnych kontaktów z jednym z głównych ideologów kremlowskich, Aleksandrem Duginem.

Lista pytań:

1. Gdzie byłeś ostatni rok? Czy byłeś w Polsce?

2. Czy zagłosowałbyś za legalną aborcją do 3 miesiąca ciąży?

3. Czy dalej chcesz zamykać kliniki in vitro?

4. Czy znasz osobiście Aleksandra Dugina?

5. Czy dalej uważasz, że Polska powinna być w ścisłym sojuszu z Rosją?

6. Czy dalej uważasz, że "Rosja cywilizacyjnie nam nie zagraża"?

"Gdzie jesteś od kilku lat? Ile razy byłeś w Polsce? Ile razy osobiście reprezentowałeś klientów przed polskimi sądami? I dlaczego tak dawno Cię tu nie widziano? Taki z Ciebie turysta? Chcesz wyzywać na debatę prezesa Kaczyńskiego? Tego, przez którego z wicepremiera spadłeś do rangi buraczanego hejtera? A Ty na sam widok prezesa nie zemdlejesz ze strachu? Bo czy ten strach nie jest powodem chęci zdobycia immunitetu? Podobno ten smrodek strachu doleciał aż do willi w Sopocie. Chcesz pozywać Rafała Bochenka? Mnie pozwij, zapraszam do Szczecina" – napisał Matecki na portalu X.

