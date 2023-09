Szef MON wskazuje: Oto jak opozycja szanuje mundur Wojska Polskiego

Były dowódca generalny Mirosław Różański, który startuje w wyborach do Senatu w okręgu zielonogórskim, przedstawił w czwartek swój honorowy komitet poparcia. "Znani i lubiani oraz mieszkańcy regionu popierają Mirosława Różańskiego, kandydata do Senatu RP" – napisał na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter).

Członkami komitetu poparcia są m.in.: były prezydent Lech Wałęsa, były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oraz były działacz opozycji antykomunistycznej Władysław Frasyniuk. Generała wysunęła Polska 2050 Szymona Hołowni w ramach paktu senackiego ugrupowań opozycyjnych.

Błaszczak komentuje

"Oto jak opozycja szanuje mundur Wojska Polskiego. Ich kandydat do Senatu, były dowódca generalny M. Różański zaprosił do swojego komitetu poparcia W. Frasyniuka. Tego samego, który żołnierzy nazywał śmieciami! Wstyd!" – skomentował sprawę szef MON Mariusz Błaszczak.

Sprawa Frasyniuka

Przypomnijmy, że 22 sierpnia 2021 r. Frasyniuk był gościem programu "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. W rozmowie pojawił się wątek sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Były działacz opozycji antykomunistycznej przekonywał, że w tkwiących tam migrantach trzeba zobaczyć ludzi. Obraził także żołnierzy Wojska Polskiego strzegących polskiej granicy.

– Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział i dodał, że "tak nie postępują żołnierze". – Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie – plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie – mówił.

