Spotkanie premierów Polski i Korei Południowej. "Najlepsza tarcza obronna"

Podczas spotkania w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim premierzy Polski i Korei Południowej obejrzeli najnowszy sprzęt wojskowy, który jest na wyposażeniu polskiej armii, m.in. samoloty FA-50, które Polska kupiła od Korei Południowej.

– Panie premierze Republiki Korei Południowej, bardzo dziękuję za wizytę tutaj, w Polsce. Jest ona dla nas niezwykle ważna. Ona podkreśla rolę nie tylko przyjaźni, ale bardzo pogłębionej współpracy między Polską a Koreą Południową. Nasze kraje, choć oddalone od siebie, mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Mamy doświadczenia życia w cieniu potężnego sąsiada. Polska i Korea Południowa mają potężnych sąsiadów. To doświadczenie jest bardzo wspólne i aktualne. Rosja jest naszym sąsiadem i to, co robi dziś na Ukrainie, w jaki sposób pogarsza warunki bezpieczeństwa, powoduje, że dzielimy te same refleksje, obawy i te same nadzieje dotyczące przyszłości – powiedział na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.

Premier Korei Południowej w Polsce

– Polska i Korea Południowa, choć po dwóch stronach świata, ale także po dwóch stronach Rosji, dzielą jedną stronę obrony cywilizacji i pokoju. I to nas łączy. To powoduje, że mamy coraz więcej wspólnych projektów gospodarczych i obronnych. (...) Wspólnie dzielimy pogląd na to, że najlepszą tarczą obronną jest silna gospodarka – stwierdził szef polskiego rządu.

– Potrafimy wykorzystać zmiany, które zachodzą w gospodarce światowej, zwłaszcza po pandemii COVID-19, skracanie łańcuchów dostaw. Polska na tym korzysta. Jednocześnie wiemy, jak Korea Południowa mocno zaangażowana jest w przebudowę swoich łańcuchów dostaw i produkcji – oznajmił Mateusz Morawiecki.

Natomiast premier Korei Południowej Han Duck-soo podkreślił, że Polska jest pierwszym państwem Europy Środkowej, w którym działalność rozpoczęły południowokoreańskie firmy.

W naszym kraju działa ponad 600 południowokoreańskich przedsiębiorstw, które zatrudniają łącznie ok. 22 tys. osób.

