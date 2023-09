Cejrowski o słowach Kaczyńskiego: Jest oderwany od rzeczywistości

W mediach po raz kolejny pojawiły się plotki, że w PO zostanie dokonana podmianka i to Rafał Trzaskowski stanie na czele partii i będzie jej kandydatem na premiera.

– Jeśli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wejdzie w rolę szefa PO Donalda Tuska, nie dajcie się nabrać; to jest dokładnie to samo – mówił Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Elblągu.

– Nie wierzcie mu. To kolejne wielkie kłamstwo. To jest skrajny lewak, który po prostu należy do tych, którzy niszczą polską tożsamość, polską kulturę. Co więcej, niszczą tą piękną europejską cywilizację, najbardziej życzliwą człowiekowi w dziejach świata. Cywilizację opartą o chrześcijaństwo –kontynuował prezes PiS.

Cejrowski: Trzaskowski jest gorszy

Do tej wypowiedzi odniósł się w mediach społecznościowych Wojciech Cejrowski. Felietonista "Do Rzeczy" przekonuje, że Trzaskowski jest "dużo gorszy" niż Donald Tusk.

"Kaczyński jest oderwany od rzeczywistości. Trzaskowski to nie to samo, lecz coś dużo dużo gorszego niż Tusk" – napisał Cejrowski na portalu X.

Konwencja KO. "100 konkretów"

Przewodniczący PO zaprezentował w sobotę najważniejsze postulaty programowe Koalicji Obywatelskiej. Były premier obiecał, że jeśli KO wygra wybory parlamentarne 15 października, to w ciągu 100 dni "Polacy będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu".

Podczas konwencji programowej Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie Donald Tusk stwierdził, że wybory prezydenckie w 2020 r. wygrał Rafał Trzaskowski.

– Jeszcze raz to powtórzę. Rafał Trzaskowski podjął się wyzwania ponad ludzkie siły w wyborach prezydenckich. Ruszyła na niego cała machina PiS-owskiego państwa, a on przecież wygrał te wybory, wiecie o tym dobrze – mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Jego wypowiedź została powitana burzą oklasków.

