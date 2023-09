Dyrektor MHP: Nasze muzeum będzie miejscem dialogu

Czwartek to dzień oficjalnego otwarcia siedziby Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. Podczas uroczystości pojawili się m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Kostro: To będzie miejsce dialogu, nie tylko wewnętrznego

– Chcemy, by to miejsce było również miejscem dialogu. Dialogu między Polakami oraz dialogu o charakterze międzynarodowym To wspaniały gmach, w którym chciałbym serdecznie wszystkich Państwa przywitać – powiedział dyrektor MHP, Robert Kostro. Jako podkreślił muzeum dysponuje największą w Polsce przestrzenią wystawy stałej i roztacza się z niego najpiękniejszy widok na Warszawę.

Szef placówki wskazał, że zbiory obejmują 60 tys. zabytkowych obiektów, które w razie zagrożenia osłonięte zostaną w podziemnym bunkrze. – Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu – zaznaczył i podkreślił szczególny wkład ministra Piotra Glińskiego.

Dyrektor Muzeum, Robert Kostro powiedział, że historia łączy ale też czasem dzieli. – Chcemy, by to miejsce było miejscem dialogu, a czasem nawet sporu, prowadzonego jednak tak, jak mówił o tym Jan Paweł II – nie w duchu walki jednych przeciw drugim – powiedział. Dodał, że chodzi nie tylko o dialog wewnętrzny ale również o wymiarze międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem narodów, które współtworzyły Rzeczpospolitą.

Premier: Muzeum Historii Polski pokazuje, że jesteśmy na właściwej drodze

– Tutaj, w tym miejscu męczeństwa narodu polskiego, w którym mordowani byli polscy patrioci, powstaje Muzeum Historii Polski. Polska przyciągała ludzi z całej Europy, nawet wtedy, kiedy nie było jej na mapie – ma w sobie taki magnetyzm i takie piękno. Dzieła z naszej historii miały być orężem do walki o odzyskanie niepodległości. Symboliczne jest to, że w miejscu, gdzie mordowani byli Polacy zostało wybudowane Muzeum Historii Polski – wskazał szef rządu.

Premier odniósł się też do tego, dlaczego proces powstawania placówki był tak długi. – Muzeum Historii Polski powstawało przez 17 lat. Dlaczego tak długo? Przez wiele lat mówiono, że nie ma środków i brakowało wiary w to, że takie miejsce jest potrzebne do budowania polskiej tożsamości – stwierdził.

Czytaj też:

Gliński podczas otwarcia Muzeum Historii Polski: To największa inwestycja w obszarze kultury