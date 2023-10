Jakubiak: Patrząc po Europie, mamy w Polsce ekskluzywną policję

DoRzeczy.pl: Po spotkaniu Legii Warszawa w Holandii doszło do skandalu. Dwóch piłkarzy zostało wyciągniętych z autokaru przez policją, a prezes klubu dostał w twarz. Jak pan ocenia te wydarzenia?

Marek Jakubiak: Warto przyjrzeć się, jak działa policja w tych „oświeconych” zachodnich krajach, a jak w Polsce. Spójrzmy, jak ekskluzywną mamy i dobrze wychowaną policję. Natomiast, jeśli chodzi o Holandię, to myślę, że jest to skutek tego, że policjanci są w ciągłym napięciu związanym z przestępczością i wojnami gangów w danych krajach. Oni już każdego obcokrajowca traktują jak bandytę. Jestem oburzony całą tą sprawą.

Europoseł Patryk Jaki zapowiedział, że złoży wniosek o pilną debatę ws. praworządności w Holandii. Polityk wskazuje, że wcześniej w Holandii strzelano do protestujących rolników. Warto również wskazać, że kilka lat temu podczas protestów „żółtych kamizelek” we Francji, policja również strzelała doi ludzi. Czy takie debaty to dobry pomysł?

We Francji policja nie tylko strzelała. Tam mieliśmy ofiary śmiertelne. Łącznie 57 osób nie żyje. W Hiszpanii pacyfikowano praktycznie cały region, wsadzając kilkaset osób do więzień. Tymczasem Polska jest atakowana, wręcz dręczona przez europejskie elity. Oni mają problem z tym, że Polska ma własne zdanie. Czy to w kwestii budżetu, sądownictwa, migracji czy bezpieczeństwa. Im to w Europie nie pasuje.

Czy w pana ocenie musi dojść do radykalnych zmian w UE?

Oczywiście. Zwłaszcza, jeśli stale obserwujemy takie sytuacje jak konsultacje Donalda Tuska np. z Niemcami. Jak to jest, że jednego dnia Tusk mówi o 250. tysiącach migrantów wpuszczonych do Polski, a drugiego dnia atakuje nas tym samym Scholz? Jak to jest, że "Gazeta Wyborcza" na dzień przed ogłoszeniem wyroku przez TSUE, pisze o nim, zna jego treść? Tak nie może wyglądać Unia Europejska. To nie jest poletko Niemców do robienia interesów.

