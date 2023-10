Święte Cesarstwo Unijne

Każdy to wie, lecz wypowiedzenie głośno tego stwierdzenia oznacza złamanie tabu: Europa stała się niemiecka” – tak dekadę temu pisał słynny socjolog kosmopolita Ulrich Beck w swojej pracy „Niemiecka Europa”. Okres, który minął od publikacji tej książki, dowodzi, jak bardzo przyspieszyły wydarzenia na europejskiej szachownicy. To, co jeszcze niedawno stanowiło tabu, dzisiaj w politycznym mainstreamie jest traktowane jako oczywistość, by nie powiedzieć – banał. Anno Domini 2023 kanclerz Olaf Scholz właściwie już otwartym tekstem deklaruje to, co Angela Merkel starała się jeszcze subtelnie sugerować – Unia Europejska ma przekształcić się w europejskie mocarstwo, a dla Niemiec nadszedł czas, aby „wziąć odpowiedzialność” za losy wspólnoty.

Niemiecka odpowiedzialność, turopejskie tabu

W maju kanclerz wygłosił głośne przemówienie, w którym zaproponował gruntowną reformę Unii Europejskiej. W jego wizji Europa ze wspólnoty małych, suwerennych państw powinna przekształcić się w „unię geopolityczną”, czyli wielki ośrodek polityczno-gospodarczy, który byłby zdolny dotrzymać kroku innym gigantom światowej polityki.