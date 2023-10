Pojawił się wątek FSB. Duda: Tusk naruszył polskie sojusze

W najnowszym odcinku serialu TVP "Reset" ujawniono dokument, zgodnie z którym Donald Tusk jako premier zgodził się na współpracę SKW z rosyjską FSB. Chodzi o wniosek wystosowany przez ówczesnego szefa SKW Janusza Noska, za pośrednictwem ministra Jacka Cichockiego, do premiera Tuska. Podpis Tuska na tym dokumencie stanowi dowód na to, że nawiązanie formalnej współpracy między FSB a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego odbyło się za zgodą i akceptacją premiera – wskazano w "Resecie".

Duda uderza w Tuska

Właśnie do tych doniesień odniósł się prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Polsat News.

– Działania, które kiedyś prowadził Donald Tusk jako premier, z naszymi sojuszami niewiele mają wspólnego, zwłaszcza tymi, które chcemy realizować. Choćby ostatnio widzieliśmy że wyraził zgodę na podpisanie przez SKW umowy z rosyjskim FSB na mocy której mieli przekazywać informacje na przykład o działaniach służb sojuszniczych wobec nas, jakie są realizowane wobec Rosji, co stanowi ewidentne naruszenie polskich sojuszy, także związanych z naszym członkowstwem w NATO – stwierdził prezydent Andrzej Duda w Polsat News.

Prezydent: To Tuskowi zmiękła rura w 2020 roku

Prezydent został też zapytany o niedawne słowa Tuska, który stwierdził, że po ewentualnej zmianie władzy Andrzej Duda nie będzie wielkim problemem dla Platformy Obywatelskiej i zapewnił, że "panu prezydentowi rura zmięknie".

– Na razie to w 2020 roku Donaldowi Tuskowi zmiękła rura, skoro tak sam mówi, choć nie lubię tego określenia, kiedy trzeba było startować w wyborach prezydenckich. Wtedy nie miał odwagi, bo wiedział, że gdyby te wybory przegrał, to byłby to koniec jego kariery politycznej, całkowity pewnie. Natomiast dzisiaj powiem tak: realizuję polskie interesy, dbam o te interesy i będę to robił w sposób nieprzerwany, do końca misji, którą moi rodacy mi powierzyli. Zdecydowany, tak jak uważam, że polskie interesy powinny być bronione i być realizowane, bo to jest dla mnie kwestia absolutnie fundamentalna i najistotniejsza – stwierdził prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

