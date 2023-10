Kaczyński dostał pytanie o wyborczą porażkę. Znamienna odpowiedź

Prezes PiS podczas wizyty na Podkarpaciu wziął udział w mszy świętej za pomyślność wyborów. Po wyjściu z nabożeństwa polityk został zaczepiony przez reporterkę Polsat News. Dziennikarka zapytała go, co zrobi PiS, jeśli opozycja wygra najbliższe wybory. – Co, jeżeli się nie uda? Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie w opozycji? – pytała reporterka.

Kaczyński uniknął jednoznacznej odpowiedzi. Przekonując, że nie zajmuje się takimi rozważaniami. – Proszę pani. Nie warto rozważać takich scenariuszy. Wszystko w rękach Boga – ocenił.

Nowy sondaż dla DoRzeczy.pl

W najnowszym sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl Zjednoczona Prawica uzyskała 36,9 proc. głosów. Koalicję Obywatelską wskazało 30,5 proc. respondentów. Na najniższym stopniu podium jest Trzecia Droga z poparciem na poziomie 9,4 proc. Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja (9,3 proc.) oraz Nowa Lewica (9,3 proc.). Chęć oddania głosu na Bezpartyjnych Samorządowców zadeklarowało 3,4 proc. badanych. Opcję "inni" wskazało 1,2 proc. ankietowanych. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 62 proc.

Powyższe wyniki w przeliczeniu na mandaty rozkładają się następująco: Zjednoczona Prawica – 202, Koalicja Obywatelska – 153, Trzecia Droga – 37, Konfederacja – 36, Nowa Lewica – 31 (ponadto, mniejszość niemiecka w Polsce – 1 mandat). Taki rozkład mandatów oznacza, że możliwa jest koalicja Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji – razem 238 posłów. Z kolei opozycja, gdyby siły połączyły Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Nowa Lewica, nie może rządzić, ponieważ ma 221 mandatów.

Wynik wyborów rozstrzygnie debata?

W poniedziałek 9 października o 18:30 w Telewizji Polskiej będzie transmisja debaty wyborczej z udziałem liderów sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych.

Zjednoczoną Prawicę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Joanna Scheuring-Wielgus będzie reprezentowała Lewicę. Sojusz PSL i Polski2050, czyli Trzecią Drogę reprezentować będzie Szymon Hołownia. Ze strony Konfederacji w debacie udział weźmie Krzysztof Bosak, a Krzysztof Maj będzie reprezentantem Bezpartyjnych Samorządowców. Natomiast Donald Tusk z KW Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zieloni.

Debatę poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz.

