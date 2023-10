Czarzasty: Nie wierzcie im. Oni o tym marzą

To już ostatnia prosta kampanii wyborczej. To jedna z ostatnich okazji dla polityków do zabrania głosu przed nastaniem ciszy wyborczej.

Politycy Lewicy podczas wiecu wyborczego podsumowującego kampanię przekonywali o konieczności odsunięcia PiS od władzy. Lider formacji Włodzimierz Czarzasty jest zdania, że wbrew oficjalnym obietnicom zarówno PiS jaki Konfederacja chcą współrządzić.

- Trzeba zakopać doły podziałów w Polsce. Trzeba odsunąć PiS od władzy i nie dopuścić do tego, żeby PiS i Konfederacja rządziły ramię w ramię. Nie było w Polsce po transformacji takich złych rządów jak PiS-u i Konfederacji. Nie wierzcie im, kiedy mówią, że nie chcą razem rządzić. Oni o tym marzą i będą nas dalej skłócać - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Polityk przekonywał, że to Lewica będzie współrządzili Polską wraz Trzecią Drogą i Koalicją Obywatelską. – Stworzymy demokratyczny, silny, rozsądny, przewidywalny rząd. Obiecuję to wam.To, co najgorszego robi PiS w Polsce, to skłóca ludzi, doprowadza do tego, że ludzie przy wigilijnym stole, wielkanocnym stole, rodziny zaczynają się kłócić, rodziny do siebie się nie odzywają. Te doły kiedyś trzeba zakopać. Żeby je zakopać, trzeba odciągnąć PiS od władzy i nie doprowadzić nigdy do tego, żeby ta władza weszła w ręce PiS-u i Konfederacji – mówił dalej.

Ostatni sondaż przed ciszą wyborczą

W ostatnim sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl przed ciszą wyborczą zarówno PiS jak i KO nieznacznie tracą poparcie. Na formację Jarosław Kaczyńskiego chce głosować 36,7 proc. respondentów, podczas gdy na partię Donalda Tuska – 29,9 proc.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Konfederacja. Z sondażu wynika jednak, że ani Zjednoczona Prawica ani opozycja lewicowo-liberalna nie miałyby odpowiedniej liczby posłów do sformowania większości sejmowej. Ewentualna koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy uzyskałaby 222 mandaty. Języczkiem u wagi stałaby się zatem Konfederacja, bez której utworzenie rządu byłoby niemożliwe.

