Petru o KPO: Jesteśmy w stanie bardzo szybko to odblokować

Kwestia odblokowania środków z KPO była jedną z ważniejszych w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk zobowiązał się, że będzie to jednym z priorytetów jego rządu.

– Składam tu, w Sopocie, uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach pojadę i odblokuję pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wszyscy to odczujemy – powiedział w niedzielę 27 sierpnia 2023 szef PO Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami miasta.

Tymczasem dzień po wyborach rzecznik Komisji Europejskiej stwierdził, że na razie nie ma "żadnych zmian co do KPO".

KPO wkrótce w Polsce?

Ryszard Petru, który dość nieoczekiwanie wszedł do Sejmu, zadeklarował we wtorek, że opozycja w dość krótkim czasie będzie w stanie odblokować zamrożone przez Brukselę środki.

– Jesteśmy bardzo szybko w stanie to odblokować. Akurat to jest jedna z tych prostych rzeczy, dużo większe są wyzwania w gospodarce i akurat, jeżeli chodzi o gospodarkę, i tym chcę się zajmować w najbliższych 4 latach, to nie można zrobić wszystkiego szybko – stwierdził polityk na antenie TVN24.

Porażka Konfederacji

Petru odniósł się także do słabego wyniku Konfederacji. Partia, które na kilka tygodni przed wyborami notowała wyniki powyżej 10 proc. poparcia, w wyborach zdobyła 7,16 proc. głosów. Polityk odniósł się do swojej słynnej w mediach społecznościowych debaty ze Sławomirem Mentzenem. Według wielu komentujących, to Petru wyszedł z niej zwycięsko.

– Udało mi się na pewno przyczynić do tego, że obnażyłem pustkę w tym programie i nieskromną cegiełkę dołożyłem do tego, że naprawdę dzięki temu, co udało nam się pokazać, jeżeli chodzi o Konfederację, nie są w stanie dzisiaj tworzyć rządu z PiS-em. Bo ewidentnie widać, że gdyby Konfederacja miała dwa razy więcej posłów, to istniałoby ryzyko tworzenia koalicji brunatno-czarnej – powiedział.

