Zmiany traktatów UE. Müller tłumaczy: To jest likwidacja państw narodowych

12 października w Parlamencie Europejskim miała być głosowania propozycja daleko idących zmian traktatów Unii Europejskiej (Traktatu o Unii i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii). Głosowanie zostało przesunięte na środę, 25 października.

Propozycja bazuje na raporcie Parlamentu Europejskiego przygotowanym przez niemiecko-francuską grupę ekspercką. Dokument przewiduje liczne zmiany ustrojowe Unii, m.in. likwidację prawa weta w 65 obszarach, w tym w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, obrony, podatków i budżetu. Przesuwa również liczne kompetencje z państw narodowych do Brukseli.

Ponadto, raport rekomenduje propozycje uczynienia mechanizmu warunkowości narzędziem sankcjonowania naruszeń praworządności. Propozycje obejmują m.in. zmianę treści art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, tak aby obniżyć wymogi co do wszczęcia przewidzianej tam tzw. procedury naruszeniowej.

Müller: To jest de facto likwidacja państw narodowych

– To, co w tej chwili jest proponowane, jeżeli chodzi o traktaty unijne, to jest de facto likwidacja państw narodowych. To jest tworzenie superpaństwa unijnego – ocenił we wtorek w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info rzecznik prasowy rządu Piotr Müller. –To się nigdy w historii europejskiego kontynentu po prostu dobrze nie kończyło – dodał.

– Słowo "suwerenność" zawsze jest takie ogólnikowe, ale pod tym kryją się bardzo ważne, konkretne rzeczy. Krótko mówiąc, to czy na przykład o podatkach będziemy decydować u nas w kraju, czy ktoś za nas będzie w Brukseli o tym decydował – zauważył polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy.

– PiS jest gwarantem, że tego typu pomysły w Polsce nie przejdą – podkreślił rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

