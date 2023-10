Ambasador Livne: Czarny dzień dla Izraela i Zachodu

Napięcia na Bliskim Wschodzie ponownie wzrosły 7 października, kiedy bojownicy radykalnego palestyńskiego ruchu Hamas przeprowadzili niespodziewany atak ze Strefy Gazy na terytorium Izraela. Hamas oświadczył, że to reakcja na agresywne działania władz izraelskich przeciwko meczetowi Al-Aksa na Starym Mieście w Jerozolimie.

W odpowiedzi Izrael ogłosił całkowitą blokadę Strefy Gazy i zaczął przeprowadzać ataki rakietowe na Gazę, a także niektóre dzielnice Libanu i Syrii. Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział kontynuację wojny i zniszczenie Hamasu.

Konflikt Izrael – Palestyna

W niedzielę przywódcy sześciu państw przeprowadzili rozmowę telefoniczną dot. konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Prezydent USA Joe Biden, premier Kanady Justin Trudeau, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholza, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak wydali wspólne oświadczenie. Politycy zaznaczyli, że wspierają Izrael, który ma prawo do obrony. Wezwali przy tym Tel Awiw do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ochrony ludności cywilnej w Strefie Gazy.

Przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiedział "bezprecedensowy pakiet wsparcia", ale jednocześnie ostrzegł Izrael przed "nadmierną i pochopną odpowiedzią na zamachy".

"Najgorszy dzień od Holokaustu"

– To, co wydarzyło się 7 października, jest czarnym dniem w historii państwa Izrael i świata zachodniego. 7 października był najgorszym dniem od czasu Holokaustu – powiedział izraelski ambasador w Polsce Yacov Livne w rozmowie ze stacją telewizyjną TVN24 BiS.

– Jest to coś, co musimy zrozumieć, a zrozumiawszy, co się stało, musimy się przeciwstawić w najbardziej zdecydowany sposób, bo jest jedna droga, by pokonać zło: zwalczyć je i wygrać, byśmy wszyscy mieli lepszą sytuację w przyszłości – stwierdził dyplomata. – Nasz cel jest bardzo prosty. Był deklarowany od pierwszego dnia wojny. Mamy zamiar zniszczyć Hamas i terrorystów z Hamasu i upewnić się, że takie zagrożenie nie pojawi się nigdy dla obywateli Izraela z terytorium Gazy – dodał.

