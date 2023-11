"Forma obrony polskiej niepodległości". Lisicki zachęca do udziału w Marszu Niepodległości

– Jeszcze nigdy polski interes narodowy nie znajdował się w takim zagrożeniu. Jeszcze nigdy tak wielu nie powątpiewało, czym jest polska niepodległość. Może się tak zdarzyć, szczególnie widać to po ostatnich wyborach, że w istotnych punktach suwerenność polskiego państwa będzie jeszcze bardziej zagrożona, niż do tej pory. Trzeba się temu przeciwstawić – podkreśla Paweł Lisicki.

– Jedną z form takiego przeciwstawienia jest demonstracja, publiczne wyrażenie swojego przywiązania do polskości, do polskiego interesu narodowego i do niepodległości. Idealną okazją do tego będzie Marsz Niepodległości 11 listopada. Zachęcam wszystkich do przybycia, do wsparcia, do pomocy. To jest właściwa forma obrony polskiej niepodległości – zaznacza redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy".

Hasłem tegorocznego Marszu Niepodległości są słowa "Jeszcze Polska nie zginęła". Wydarzenie tradycyjnie rozpocznie się 11 listopada (sobota) o godz. 14. Marsz wyruszy z ronda Romana Dmowskiego w centrum Warszawy. Manifestacja zakończy się na błoniach Stadionu PGE Narodowego.

Marsz Niepodległości 2023

O szczegółach Marszu Niepodległości 2023 mówił 19 października szef Stowarzyszenia Bartosz Malewski. Na spotkaniu z dziennikarzami obecni byli także m.in. prezes Ruchu Narodowego i współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak oraz lider Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Kowalski.

– Chcemy przypomnieć o sprawach ważnych. Za naszą wschodnią granicą jest wojna, a mamy wrażenie, że politycy o tym fakcie zapomnieli. Musimy pamiętać, by wzbudzać dumę narodową, poczucie przynależności do narodu polskiego – mówił na konferencji Bartosz Malewski. – Stąd hasło, pod którym powinien móc się podpisać każdy – wyjaśnił.

– Nie możemy zapominać o tym, że czekają nas spory z Unią Europejską, niezależnie od tego, kto będzie sprawował rządy w Polsce. Szykuje się nam najprawdopodobniej zmiana traktatów unijnych, które będą wpływały na suwerenność i samodzielność Polski na arenie międzynarodowej – stwierdził prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości".

Głos zabrał także Krzysztof Bosak. – Jako jeden z założycieli Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" i osób, które były od samego początku na wszystkich Marszach Niepodległości, pragnę zachęcić wszystkich polskich patriotów do tego, by przyszli na Marsz Niepodległości, by wsparli organizację Marszu Niepodległości – powiedział.

