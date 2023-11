Zełenski: W środę bardzo ważna informacja

– Oczekujemy historycznej konkluzji UE – raportu z realizacji przez Ukrainę zaleceń Komisji Europejskiej dot. akcesji naszego kraju do UE – wskazał polityk w wieczornym przemówieniu, wygłoszonym we wtorek.

– Po tym raporcie już przygotowujemy kolejne kroki. Nasza praca legislacyjna, wzmocnienie instytucji państwowych. Ukraina przeszła już długą drogę zbliżenia do Unii Europejskiej, a nasz kraj jest w pełni świadomy, że członkostwo w Unii Europejskiej to decyzja polityczna wszystkich krajów, które są już we wspólnocie i chcą ujrzeć nowe państwo w Unii Europejskiej. Jest to także dzieło samego państwa – zaznaczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy zauważył także, że ważne jest, aby parlamentarzyści w dalszym ciągu wspierali inicjatywy legislacyjne niezbędne dla integracji europejskiej kraju.

Węgry będą blokować negocjacje dot. wejścia Ukrainy do UE

Tymczasem Węgry będą blokowały rozmowy o akcesji Ukrainy do UE do czasu, aż nie zostanie spełniony warunek związany z mniejszościami narodowymi. Balázs Orbán, szef gabinetu politycznego premiera Węgier powiedział, że Budapeszt będzie blokował rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą w sprawie przystąpienia do UE do czasu spełnienia konkretnych warunków, które dla jego kraju są nie do przeskoczenia.

– Węgry zawsze były zwolennikiem zbliżenia Ukrainy z Unią Europejską – powiedział dodając, że zaostrzenie przepisów dot. języka wszystko zmieniło. – Będziemy blokować negocjacje do czasu rozwiązania problemu – powiedział Orbán, odpowiadając, czy Węgry będą blokować rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE.

– Nowe przepisy sprawiły, że życie Węgrów na Ukrainie stało się nie do zniesienia – ocenił doradca premiera Węgier. Chodzi o wprowadzoną niedawno na Ukrainie ustawę, która zobowiązuje mniejszości, nie tylko węgierskie, do uzyskania co najmniej 70 proc. edukacji w języku ukraińskim. Węgry obawiają się, że dzieci wychowujące się na Ukrainie w rodzinach węgierskojęzycznych będą miały trudności w nauce. – Nie możemy się z tym pogodzić – powiedział Balázs Orbán.

