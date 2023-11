Braun odpowiada ambasadorowi Izraela. Poszło o Marsz Niepodległości

11 listopada po raz 14. ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. W tym roku zgromadzenie odbyło się pod hasłem "Jeszcze Polska nie zginęła!".

Ambasador Izraela skrytykował transparent

Przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej na czele z Grzegorzem Braunem nieśli ze sobą transparenty z hasłami: "Stop USraelizacji polskiej racji stanu" oraz "Polexit. Nie dla eurokołchozu". Hasła te nie przypadły do gustu ambasadorowi Izraela w Polsce. Jakow Liwne skrytykował je za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"«Stop Usraelizacji (sic!) polskiej racji stanu»" – nazwijmy tych «patriotów», w Święto Niepodległości w Warszawie. Walczą z potrójnym «złem»: USA, UE i Izraelem… Brak słów" – napisał dyplomata w serwisie społecznościowym X (dawniej Twitter) w niedzielę.

Braun: Do domu

– Nie chcemy, by Polacy byli żyrantami ludobójstwa, które w tej chwili dokonuje się w państwie położonym w Palestynie – wyjaśniał podczas Marszu Grzegorz Braun, pytany o hasła wznoszone na Marszu. – Usraelizacja polskiej racji stanu, czyli wyrzeczenie się własnych interesów, realizacja interesów imperium aktualnie przede wszystkim amerykańskiego. I to są powody, dla których Polacy tracą – uważa lider Konfederacji Korony Polskiej.

Braun odniósł się także bezpośrednio do wpisu izraelskiego ambasadora, "Do domu, Wasza Ekscelencjo, do domu jak najszybciej – albo do diabła, jak wolisz" – napisał.

Marsz Niepodległości

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział wcześniej podczas konferencji prasowej, że ratusz szacuje liczbę uczestników marszu na 40 tys. Podziękował służbom miejskim oraz policji za zabezpieczenie marszu.

Do słów włodarza stolicy odniosła się Konfederacja, stwierdzając, że jego wypowiedź o 40 tys. uczestników do najlepszy żart dnia. Na dowód, że frekwencja była znacznie wyższa, zamieszczono nagrany z drona materiał, pokazujący cały pochód.

