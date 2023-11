Zełenski o wojnie: Nie zakończy się tak szybko, jakbyśmy chcieli

Zełenski stwierdził, że ludzie oczekują, że wojna będzie przebiegać jak na filmie, czyli nie będzie długich przerw, a "obrazy przed oczami ciągle będą się zmieniać, że każdego dnia będą jakieś niespodzianki".

Prezydent podzielił się swoimi przemyśleniami podczas spotkania z Lachlanem Murdochem, dyrektorem generalnym Fox Corporation, dziennikarzem Fox News Benjaminem Hallem i dziennikarzem "The Sun" Jeromem Starkey'em.

– Dla naszych wojowników to nie jest kino. To nasze życie, nasza codzienna ciężka praca. I to wszystko nie zakończy się tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, ale nie mamy prawa poddać się i tego nie zrobimy – dodaje.

O zakończeniu wojny mówił niedawno były szef CIA David Petraeus, który uważa, że powodzenie Ukrainy w wojnie będzie zależało od tego, jaką broń otrzyma ukraińskie wojsko od zachodnich partnerów.

Zełenski: Wysłać Rosji sygnał

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wzywa społeczność międzynarodową, aby dała Rosji sygnał, że świat nie będzie zmęczony pomaganiem Ukrainie.



Przywódca Ukrainy mówił o tym w niedzielę wieczorem, w codziennym wystąpieniu do obywateli. – Kontynuujemy przygotowania do zaplanowanych w tym tygodniu wydarzeń międzynarodowych. Będzie to ważna aktywność, nowa komunikacja z naszymi partnerami – zapowiedział Wołodymyr Zełenski.

– Teraz najważniejsze jest zapewnienie, że wsparcie dla Ukrainy będzie wystarczające także w przyszłym roku. Dziękuję wszystkim krajom, które podzielają nasz punkt widzenia – zaznaczył polityk. – Rosja potrzebuje dostać ten sygnał: że cokolwiek Rosjanie zrobią, świat nie będzie zmęczony ochroną wolności i porządku międzynarodowego – zaznaczył Zełenski, podkreślając potrzebę wysłania takiego sygnału do władz Kremla przez sojuszników Kijowa.

