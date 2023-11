"Tu nie ma co szukać trzeciej drogi". Morawiecki apeluje do Hołowni

– Przedłużenie wakacji kredytowych, zamrożenie cen energii i przedłużenie zerowego VAT-u na żywność to trzy sprawy, którymi polski Sejm musi się zająć tu i teraz. Wprowadziliśmy te mechanizmy w trudnych czasach już kilka lat temu i warto to kontynuować. Dzięki temu Polacy nie musieli płacić ogromnych rachunków i nie zapłacą więcej w przyszłym roku – powiedział Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać, bo bezpieczeństwo finansowe Polaków to sprawa, w której powinniśmy być zjednoczeni. Poprosiłem marszałka Hołownię o spotkanie w tej sprawie. Tu nie ma co szukać trzeciej drogi, tylko wybrać tę, która się sprawdziła. W ostatnich latach osłanialiśmy Polaków przed kryzysem kolejnymi tarczami. Działaliśmy szybko i skutecznie. Dlatego dziś nie warto zawracać kijem Wisły. Interes Polaków jest ważniejszy, niż interes polityczny – stwierdził polityk, który otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy misję stworzenia rządu w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym.

"Dekalog Polskich Spraw"

W zeszłym tygodniu Mateusz Morawiecki ogłosił "Dekalog Polskich Spraw". Chodzi o zbiór postulatów, które – według słów polityka – są "spójne z programami i planami różnych ugrupowań w Sejmie". Wśród propozycji są:

Kontynuacja programu "Maluch plus",

Emerytury stażowe,

Dodatkowy płatny urlop rodzinny powyżej 1. roku życia dziecka z możliwością łączenia tego urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu,

Emerytura bez podatku do wysokości płacy minimalnej bądź do 6 tys. złotych miesięcznie,

Emerytura wdowia,

Ogólnopolska Karta Seniora.

W środę przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych poinformowali o otrzymaniu od premiera zaproszeń na spotkania dotyczące "Dekalogu Polskich Spraw". Początkowo wszyscy wskazywali, że nie skorzystają z propozycji szefa rządu i nie będą konsultowali z Prawem i Sprawiedliwością żadnych kwestii. Jednak zdanie zmieniła Konfederacja, której delegacja weźmie udział w zaproponowanym przez Morawieckiego spotkaniu.

