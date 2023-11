Czarnek do PO: To wy doprowadziliście do zmarnowania pieniędzy na wybory kopertowe

W Sejmie zorganizowano we wtorek debatę w sprawie powołania komisji śledczej dotyczącej wyborów kopertowych. W imieniu klubu PiS głos zabrał Przemysław Czarnek. – Waszą winą jest, że środki pieniężne, które wydatkowaliśmy na to, by przeprowadzić wybory zgodnie z konstytucją, zostały niewykorzystane – wskazał poseł.

Przypomnijmy, że w maju 2020 r. miały się odbyć korespondencyjne wybory prezydenta RP. Było to pokłosie epidemii COVID-19. Ostatecznie jednak zrezygnowano z głosowania kopertowego.

"To wasza wina"

– Te kilkadziesiąt milionów złotych zostało wydatkowane w ten sposób, że nie doszło do wyborów z waszego powodu. Rafał Trzaskowski, który zapragnął być prezydentem RP, musiał doprowadzić do tego, żeby Małgorzata Kidawa-Błońska przestała być kandydatką PO. Sama na Sali Kolumnowej rezygnowała, nawet żaden mężczyzna przy niej nie stanął, żeby jej pomóc w rezygnacji. Wstyd, po prostu wstyd. Po to, żeby Trzaskowski mógł zrealizować swoje marzenia o prezydenturze – mówił w Sejmie Przemysław Czarnek.

– Ten sam Rafał Trzaskowski, już w trakcie kampanii wyborczej, na żywo w telewizji mówił "to my, samorządowcy z wielkich miast zablokowaliśmy wybory kopertowe". Wy robicie komisję śledczą, żeby odpowiedzieć na pytanie – "zbadanie i ocena legalności i prawidłowości przeprowadzenia wyborów", ale też "ustalenie, czy te działania nie doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia środkami publicznymi". No doprowadziły. Po co jest wam potrzebna komisja śledcza do czegoś, co jest jasne? – pytał przedstawiciel PiS.

– Doprowadzano do niekorzystnego wydatkowania tych środków, bo Trzaskowski razem z prezydentami z PO zablokowali te wybory. Odpowiadamy Państwu na pytanie. Waszą winą jest, że środki pieniężne, które wydatkowaliśmy na to, żeby przeprowadzić wybory zgodnie z konstytucją i w terminie konstytucyjnym, wyście je zablokowali. I teraz robicie w tej sprawie komisję śledczą – wskazywał polityk.

PiS stawia warunek

Jednocześnie były minister edukacji przekazał, że PiS zagłosuje za powołaniem komisji, ale pod konkretnymi warunkami. – Ustawa o sejmowej komisji śledczej (…) stanowi, że w skład komisji wchodzi do 11 członków, przy czym muszą być reprezentowane wszystkie kluby poselskie i to jeszcze stosownie co do ich liczebności w Sejmie. W związku z tym my będziemy do każdej komisji, w tym również do tej, przedkładać kandydatury czterech naszych członków i w tej komisji musimy mieć czterech członków, jeśli ma być oczywiście zgodna z prawem – zaznaczył.

– Jeśli będzie zgodna z prawem, to rzeczywiście będziemy głosować za uchwaleniem tej uchwały, podjęciem tej uchwały o komisji śledczej ws. wyborów kopertowych – podsumował Czarnek.



