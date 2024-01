Morawiecki uderza w rząd: Chyba zapomnieli, kto napisał scenariusz do filmu

W facebookowym poście oznaczonym hasztagiem #KOpiują zarzucił nowej ekipie rządzącej, że przedstawia rezultaty decyzji podjętych jeszcze przez jego rząd, jako własne. Grafika opublikowana przez Kancelarię Premiera dotyczy minimalnej stawki godzinowej na rok 2024.

Morawiecki: Hipokryzja na Oscara

Morawiecki zapewnia jednak, że nie obraża się na nowego premiera i jego rząd. "Gdyby za hipokryzję dawali nagrody, to Koalicja Ośmiu Gwiazdek miałaby już kilka murowanych Oscarów. A to podobno dopiero początek ich kariery. Niestety nie filmowej, bo można by po prostu wyjść z tego seansu…" – czytamy na jego profilu.

"Rządzący chyba zapomnieli, czym jest plagiat i kto napisał scenariusz do filmu, który próbują teraz pokazać Polakom. A są tylko statystami" – kontynuuje.

"Ale my się nie obrażamy. Wiecie dlaczego? Bo NAŚLADOWNICTWO JEST NAJSZCZERSZĄ FORMĄ POCHLEBSTWA" – zaznacza.

Płaca minimalna. Morawiecki: PiS przegłosował przy sprzeciwie dzisiejszego rządu

"To rząd Prawo i Sprawiedliwość już we wrześniu 2023 przygotował, przegłosował i wprowadził ustawę o minimalnej płacy i stawce godzinowej. Przy głośnym sprzeciwie dzisiejszego rządu i ich mediów. Dziś Ci sami ludzie, którzy jeszcze 8 lat temu akceptowali głodowe pensje Polaków i płace 5 zł za godzinę, pokazują swoją hipokryzję" – pisze były szef rządu.

"Gdy nasze rozwiązania działają i okazują się skuteczne – przedstawiają je jako swoje. Przykłady? Tak było w przypadku dopłat do energii dla polskich rodzin. Tak było z programem 800plus. Tak jest z inflacją. Według nich miała rosnąć – a właśnie widzimy jej kolejny mocny spadek. Tak jest z bezpiecznym kredytem, który zostawili, ale zepsuli. I dokładnie tak jest teraz z płacą minimalną!" – pisze Morawiecki.

"Drodzy rządzący! To, że przypisujcie sobie czyjeś sukcesy świadczy tylko o tym, że nie macie własnych pomysłów na Polskę" – ocenia.

