Kaczyński: Kamiński powinien otrzymać najwyższe odznaczenie państwowe

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wziął udział w proteście przed zakładem karnym w Radomiu, gdzie przebywa były szef MSWiA i były szef CBA Mariusz Kamiński.

W manifestacji uczestniczyli także inni politycy PiS: Radosław Fogiel, Marek Suski i Stanisław Karczewski. Protestujący domagali się uwolnienia Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Według zapowiedzi organizatorów protesty przed więzieniami będą "trwały do skutku".

Kaczyński: Kamiński zapisał się w historii Polski

– Mariusz Kamiński nie powinien otrzymać żadnego wyroku. Powinien otrzymać najwyższe odznaczenie państwowe. Nie za to, że w tej chwili siedzi, tylko za to, że twardo w trudnych czasach walczył z przestępczością. Że nie tylko zbudował CBA, ale on wymyślił CBA. Zapisał się w historii Polski. I dzisiaj jest taki czas, że on i jego kolega, przyjaciel, współpracownik Maciej Wąsik siedzą w więzieniach i ten czas musi się skończyć – powiedział szef PiS.

– Chciałbym wszystkim państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że tu jesteście, bo walczycie właśnie o to, żeby ten czas się skończył. Walczycie o Mariusza Kamińskiego, ale walczycie też o to, żeby ten czas hańby polskiego państwa się zakończył, żeby wróciły normalne czasy, a ci, którzy do tej hańby doprowadzili, którzy depczą konstytucję, depczą prawo i robią to cynicznie, właściwie nawet tego nie ukrywając, żeby ci ludzie ponieśli konsekwencje swoich działań. Ja wierzę, że my do tego doprowadzimy – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Od tygodnia Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik znajdują się w zakładach karnych, gdzie odbywają zasądzoną karę dwóch lat pozbawienia wolności. Politycy PiS prowadzą strajk głodowy.

11 stycznia prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe w trybie prezydenckim. Prokurator Generalny może na czas postępowania zwolnić osadzonych z więzienia. Jednak jak dotąd Adam Bodnar nie podjął decyzji w tej sprawie.

